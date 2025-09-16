Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Közélet Választás

Erre ébredtünk: belepiszkált a kormány a választási szabályokba

mfor.hu

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet megváltoztatta a választási költségek és elszámolás szabályait, miközben a választási jegyzőkönyveket és dokumentumokat is módosította. 

2026. január 1-től egységes szabályok vonatkoznak minden választás (országgyűlési, EP, önkormányzati, nemzetiségi, népszavazás) költségeire, elszámolására és ellenőrzésére – rendelkezett Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A friss Magyar Közlönyben olvasható határozat értelmében a választási szervek felelősek a pénzügyi tervezésért, lebonyolításért, ellenőrzésért és az elkülönített számviteli kezelésért.

A választási költségek normatíváit és tételeit részletesen meghatározták. Például

szavazókörönként 150 ezer forint lehet a dologi kiadás, a szavazatszámláló bizottság elnökének díja 90 ezer forint, a helyi választási iroda (HVI) vezetőjének díja négyezer választópolgárig 450 ezer forint.

A választási költségek fedezetét a kormányrendeletben meghatározott normatívák és szükség esetén átcsoportosított előirányzatok biztosítják. A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát meghatározott időpontok adatai alapján kell figyelembe venni. A választási irodák a támogatásokat, előlegeket és utólagos kifizetéseket meghatározott határidőkkel kapják meg.

A nemzetiségi önkormányzatok feloszlása miatti időközi választások költségeit a nemzetiségi önkormányzatnak kell megelőlegeznie, 15 napon belül. A választási költségek elszámolása, ellenőrzése és jóváhagyása szigorú határidőkhöz kötött, az elszámolásokat elektronikus rendszerben kell benyújtani. Többletforrás igényelhető utólagos igénylésű jogcímek vagy többletfeladatok esetén, ezek elbírálása és kifizetése is szabályozott.

A rendelet hatálybalépésével több korábbi, választási költségekre vonatkozó rendelet hatályát veszti, így minden választásra egységes szabályok lesznek érvényesek. A központilag biztosított kellékek (például szavazólapok, urnacsomagok, értesítők, Braille-sablonok) és szolgáltatások listáját is részletesen meghatározták.

Egy másik igazságügyi miniszteri rendelet szerint 2026. január 1-től új, egységes szabályokat lépnek életbe az országgyűlési képviselők választásán, népszavazásokon, önkormányzati és nemzetiségi választásokon.

A választási irodák tagjainak felkészítése kötelező, a vezető felelős a képzésért. A választási informatikai rendszer használata minden adatkezelési, ellenőrzési és logisztikai feladatra kötelező. A választási eredmények országos összesítésének adatait (például a választópolgárok száma, az érvényes/érvénytelen szavazatok, mandátumok, nemzetiségi szószólók) pontosan meghatározzák.

A kormányhivataloknak kiemelt feladata lesz a választási infrastruktúra, informatikai eszközök és helpdesk biztosítása, ezek elsőbbséget élveznek más feladatokkal szemben. A helyi választási irodák, külképviseleti irodák, egyéni választókerületi és területi irodák részletes feladatai egységesen szabályozva lettek a szavazás előtt, alatt és után. A választási iratok, jegyzőkönyvek, névjegyzékek, mozgóurnát igénylő jegyzékek, szavazólapok, ajánlóívek, stb. mintái és kezelése teljesen megújul, minden választástípusra külön mellékletek készültek

A választási iratok megsemmisítésének határideje egységesen: a szavazást követő 90. napot követő munkanap.

A mozgóurna, átjelentkezés, akadálymentes szavazás, Braille-sablon, személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltása iránti kérelmek benyújtásának módja és határidejét is pontosan meghatározták. A központi névjegyzék és választási nyilvántartások vezetésének szabályai módosulnak: a HVI vezetője köteles a szavazóköri beosztást felülvizsgálni és szükség esetén módosítani

Több korábbi választási tárgyú rendeletet teljesen hatályon kívül helyeznek, így a korábbi szabályok megszűnnek. Új, részletes jegyzőkönyv minták kerültek bevezetésre a polgármester-, képviselő-testületi, egyéni választókerületi, főpolgármesteri és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz.

Szavazóurna helyett szavazólapokat tartalmazó dobozba tehetjük a voksainkat
Fotó: Depositphotos

Jegyzőkönyvekben pontosan rögzíteni kell a szavazólapok típusait, érvényességét, a szavazatszámlálás alkalmainak számát, a jelöltekre leadott szavazatok számát. Újraszámlálás esetén külön jegyzőkönyv minták alkalmazandók, amelyek az eredeti és újraszámolt adatokat is tartalmazzák. A jegyzőkönyvekben feltüntetendő, ha a legtöbb szavazatot több jelölt azonos számmal kapta, ekkor a szavazást meg kell ismételni. A jegyzőkönyvekben minden esetben rögzíteni kell a választópolgárok számát, a megjelentek számát, a szavazólapok adatait és a választási bizottság tagjainak aláírását.

