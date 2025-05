Erre jó a külföld? Schmidt Mária pr-cikket jelentett meg egy osztrák lapban

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A lap szerint azonban posztjában néhány dolgot nem említett meg. Egyrészt azt, hogy a cikke az „advertorial” rovatban, PR-cikként, vagyis tulajdonképpen hirdetésként jelent meg. Másrészt azt, hogy ezt a hirdetést minden jel szerint olyan forrásból fizették, amelyet hivatalosan tehetségtámogatásra, sportra, kultúrára, szociális ügyekre és fenntarthatóságra kellett volna költeni. Ebben a folyóiratban ugyanis pont ilyen hirdetési helyeket vásárolt az a Mol és az állam által közösen alapított Mol – Új Európa Alapítvány, amelynek Schmidt Mária is kuratóriumi tagja.

Nem az lett – az Orbán kontra Sorosról a most megjelent European Voices-ban.” A posztból kiderül, hogy ez a cikk G. Fodor Gábor Orbán kontra Soros című könyvének recenziója, amelyet a European Voices című folyóiratban jelentetett meg Schmidt Mária – írja a Telex.

A parlament elé beterjesztett átláthatósági törvény irtja a külföldi pénzeket – más szempontból viszont nagyon is jól jöhet a külföldi orgánumok adta lehetőség.

