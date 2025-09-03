Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Erre jó Magyar Péterék fizetéskalkulátora

Egy videóban beszélt a Tisza elnöke az újításról. 

„Létrehoztunk egy fizetéskalkulátort, amelynek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy havonta mennyivel több pénz marad a zsebében a TISZA-kormány adócsökkentése után” – jelentette be Magyar Péter. A Tisza párt elnöke szerint „nem is érdemes törődni a Fidesz újabb és újabb hazugságkampányával, hiszen már a saját szavazóik is kinevetik őket” – mondta A Facebookon megjelent videóban Magyar.

A Tisza Párt elnöke megismételte, a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz: több, mint kétmillió embernek csökkentik a személyi jövedelemadóját, és öt százalékra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, és áfamentessé teszik a gyógyszereket.

„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”–  mondta egyebek mellett Tarr Zoltán azon az etyeki rendezvényen, amely a Fidesz új kampányának egyik alapja. A párt kommunikációs gépezete nagy erővel árasztja el a nyilvánosságot azzal, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén hatalmas adóemelésre készül. A kormánypárt egy Index által „megszerzett”,állítólagos tiszás belsős feljegyzéssel és a párt alelnöke és gazdasági szakértője által mondottakkal igazolja állításait.


BÉRKALKULÁTOR
Számolja ki nettó jövedelmét!

