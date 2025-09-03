Erre jó Magyar Péterék fizetéskalkulátora

„Létrehoztunk egy fizetéskalkulátort, amelynek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy havonta mennyivel több pénz marad a zsebében a TISZA-kormány adócsökkentése után” – jelentette be Magyar Péter. A Tisza párt elnöke szerint „nem is érdemes törődni a Fidesz újabb és újabb hazugságkampányával, hiszen már a saját szavazóik is kinevetik őket” – mondta A Facebookon megjelent videóban Magyar.

A Tisza Párt elnöke megismételte, a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz: több, mint kétmillió embernek csökkentik a személyi jövedelemadóját, és öt százalékra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, és áfamentessé teszik a gyógyszereket.

„Ha valamit most mondok, azt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”– mondta egyebek mellett Tarr Zoltán azon az etyeki rendezvényen, amely a Fidesz új kampányának egyik alapja. A párt kommunikációs gépezete nagy erővel árasztja el a nyilvánosságot azzal, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén hatalmas adóemelésre készül. A kormánypárt egy Index által „megszerzett”,állítólagos tiszás belsős feljegyzéssel és a párt alelnöke és gazdasági szakértője által mondottakkal igazolja állításait.