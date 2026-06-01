Erre senki nem számított, főképp nem Toroczkai László

Magyar Péter a Mi Hazánk pártelnökét nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság élére. 

Toroczkai László „Diktatúra épül” címmel kért szót Magyar Péter hétfői parlamenti beszéde után. A Mi Hazánk elnöke egyebek mellett arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy beszélt-e Ursula von der Leyennel arról, hogy áll az Európai Bizottság elnökének korrupciós ügye.

Toroczkai László ugyanakkor kifogásolta, hogy a Tisza Párt „lesöpörte” a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját tölthesse be a Mi Hazánk elnöke.

Toroczkai László az mondta: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább tíz éve üldözte a „végrehajtó-maffiát”. Azt is kiemelte: a „végrehajtó-maffia” felett szervezetileg éppen Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit állt a csúcson, akinek helyettese, Völner Pál „nyakig benne volt ebben a maffiában”.

Azt kérdezte, hogyan idézi majd be a vizsgálóbizottság az ügy szereplőit, amelyben a miniszterelnök családja is érintett lehet.

Magyar Péter a válaszában úgy fogalmazott: „lássa, hogy kivel van dolga, Ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot”.

Ez a váratlan kinevezés szemmel láthatóan Toroczkai Lászlót is nagyon meglepte; a pártelnök elismerő bólogatással és tapssal üdvözölte a miniszterelnök kijelentését. Magyar Péter ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk együttműködését.

„Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán.

Hozzátette: korábbi felesége semmilyen módon nem érintett a „végrehajtó-maffia” ügyében.

Azt is kérte, miután „azt tudjuk”, hogy Völner Pál érintett, „találja meg Völner Pál főnökét”, hogy valóban be tudjanak számolni a magyar embereknek arról, mi zajlott 10–15 éven keresztül.

Újabb fontos felmérést készített a Medián

A magyarok 57 százaléka visszavonná az elmúlt években elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait korlátozó rendelkezéseket – írta legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményeit ismertetve hétfőn a Medián a Facebook-oldalán.

Sulyok Tamás: „Ez politikai zsákmányszerzés”

A köztársasági elnök reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra. 

Gulyás Gergely nem hagyta szó nélkül Magyar Péter reggeli akcióját

A korábbi tárcavezető méltatlanságról is beszélt. Havasi Bertalan is megszólalt. 

Módosítja a Tisza az Alaptörvényt, megszakad a káderkeringő

Utolsó heteiket töltik Magyar Péter szerint a Fidesz-kormányok alatt kinevezett közjogi méltóságok.

Kiderült: a Tiszához a voksok mellett ömlött a pénz is

Milliárdos összegekről van szó. Ezt érték el tavaly a legfrissebb közlés szerint.

Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

