Erre számítson, aki kimegy a Pride-ra

Egy friss törvénymódosítás szerint pedig, ha valakit pénzbírsággal sújtanak egy ilyen rendezvényen, akkor azt mindenképp be kell fizetnie, még akkor is, ha jogorvoslatot kér.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter kedden bejelentette, hogy a megtiltott rendezvény szervezése és az azon való részvételre buzdítás egy év szabadságvesztéssel is járhat – ezzel üzent Karácsony Gergelynek is.

A rendőrség a résztvevők védelméről akkor sem mondhat le, ha a rendezvényt megtiltották. Hiába tilt be a hatóság egy eseményt, ha azt mégis megtartják, akkor is meg kell védeni az embereket az őket érő támadásokkal szemben.

A Pride útvonala keresztezi a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom gyűlésének menetét. A szélsőjobboldali szervezet több helyszínre is bejelentett rendezvényt: a Városháza parkból a Kiskörúton és a Szabadság-hídon át a Műegyetem rakpartig, valamint az Andrássy útra is.

Szombaton tartják a fővárosban a Budapest Pride-ot, amit önkormányzati rendezvényként hirdettek meg. A hatóság korábban megtiltotta a gyülekezést és a felvonulást. Ennek ellenére a rendőrségnek akkor is kötelessége biztosítani a résztvevők biztonságát, ha a rendezvény illegális.

A rendezvény útvonala ütközik a szélsőjobbos Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom gyűlésével, a rendőrség így kettős készenlétben lesz. Aki részt vesz a betiltott rendezvényen, az pénzbüntetést is kaphat.

