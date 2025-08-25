Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

Nem egészen egy év alatt csaknem 660 milliót költöttek a képviselők lakás és irodabérlésre. A legtöbb képviselőnek az átlag bérleti díjat meghaladó összeget fizet havonta a lakásáért az államkassza – derült ki a Népszava közérdekű adatigényléséből, amelyet az Országgyűlés sajtóirodájának küldtek. A válaszok szerint 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást/ szállodai szobát az országgyűlési képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 milliót költöttek az államkasszából.

Ami a lakásbérlést illeti, az ominózus időszakban 112 képviselő élt ezzel a lehetőséggel a 199-ből. A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte, 11 hónap alatt mintegy 5,9 millióért (havonta 534 ezerért) bérel egy 69 négyzetméteres budapesti ingatlant. A második Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője, 5,8 millióval (528 ezer havonta). Ezért az árért egy szintén 69 négyzetméteres budapesti lakásban rendezkedhetett be. A bronzérmes pedig Szászfalvi László szintén fideszes színekben, egy 83 négyzetméteres ingatlant bérel havi 511 ezer forintért. Erre összesen 2025 júniusáig 5,6 milliót költött az államkassza. A legszerényebb összeget Horváth László Dezső jelenlegi drogügyi kormánybiztos költötte, egy 36 négyzetméteres lakásért 2,11 milliót kellett fizetni a tárgyalt időszakban, vagyis havonta 192 ezret.

Egyébként átlagosan 350-450 ezer forint körül bérelnek lakást a képviselők. Ezek az összegek bőven meghaladják az átlagos lakásbérleti díjakat.