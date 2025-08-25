2p
Közélet Ingatlan parlament

Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

mfor.hu

A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte.

Nem egészen egy év alatt csaknem 660 milliót költöttek a képviselők lakás és irodabérlésre. A legtöbb képviselőnek az átlag bérleti díjat meghaladó összeget fizet havonta a lakásáért az államkassza – derült ki a Népszava közérdekű adatigényléséből, amelyet az Országgyűlés sajtóirodájának küldtek. A válaszok szerint 2024 augusztusától 2025 júniusáig csaknem 335 millió forintért béreltek lakást/ szállodai szobát az országgyűlési képviselők. Ugyanebben az időszakban irodabérlésre 322,8 milliót költöttek az államkasszából.

Ami a lakásbérlést illeti, az ominózus időszakban 112 képviselő élt ezzel a lehetőséggel a 199-ből. A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte, 11 hónap alatt mintegy 5,9 millióért  (havonta 534 ezerért) bérel egy 69 négyzetméteres budapesti ingatlant. A második Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője, 5,8 millióval (528 ezer havonta). Ezért az árért egy szintén 69 négyzetméteres budapesti lakásban rendezkedhetett be. A bronzérmes pedig Szászfalvi László szintén fideszes színekben, egy 83 négyzetméteres ingatlant bérel havi 511 ezer forintért. Erre összesen 2025 júniusáig 5,6 milliót költött az államkassza. A legszerényebb összeget Horváth László Dezső jelenlegi drogügyi kormánybiztos költötte, egy 36 négyzetméteres lakásért 2,11 milliót kellett fizetni a tárgyalt időszakban, vagyis havonta 192 ezret.

Egyébként átlagosan 350-450 ezer forint körül bérelnek lakást a képviselők. Ezek az összegek bőven meghaladják az átlagos lakásbérleti díjakat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Huszonnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Orbán Viktor apja megszólalt Hatvanpusztáról

Orbán Viktor apja megszólalt Hatvanpusztáról

2026-ban már beindulhat a gazdálkodás szerinte.

Orbán Viktor egy majdnem 20 éves mobiltelefont használ – de miért?

A telefon azon a képen látható, amit péntek este tett közzé a magyar kormányfő közösségi oldalán.

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor fizetett a magánrepülős utazásért

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert is kérdezte.

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter hét kérdést tett fel.

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

Hiába tettek feljelentést a volt legfőbb ügyész ellen.

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

Elkészült Orbánék győzelmi terve 2026-ra

Horvátországban készült el a nagy mű.

Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

A Gazdasági Versenyhivatal a kereskedelmi szövetség közleményére reagálva határozottan visszautasította, hogy az OKSZ politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168