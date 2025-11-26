Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

Holnap újra összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF). A munkáltatók és a munkavállalók képviselői november óta újra tárgyalnak arról, hogy 2026-ban milyen mértékben emelkedjen a minimálbér és a garantált bérminimum.

Vajon leveszik-e a kapajukat a melósok a jövő évi minimálbér láttán?

Fotó: DepositPhotos.com

A Portfolio birtokába került friss számítások alapján nagyon úgy tűnik, hogy 2026-ra vonatkozóan a minimálbér esetében 10-11 százalékos, a garantált bérminimumot illetően pedig 7-8 százalékos növelésről tárgyalhatnak holnap a felek.

Így a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint között alakulhatna,

a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint között lehetne.

Ugyan tavaly egy 3 éves bérmegállapodás keretében már megegyeztek arról, hogy a minimálbér milyen mértékben emelkedjen 2025 és 2027 között, a gazdaság teljesen más pályán halad, mint amire a felek számítottak. Az idei évre várt 3 százalék feletti GDP-növekedésből végül 1 százalék sem lesz, így újra kell tárgyalni a béreket.

Ha csütörtökig nem lesz megállapodás, akkor a jelenlegi szabályok szerint jövőre automatikusan 11,5 százalékkal emelkedne a minimálbér. Ebben az esetben azonban a garantált bérminimum szintje változatlan maradna, ami újabb vitákat hozhat a munkáltatói és munkavállalói oldal között – teszi hozzá a 444.