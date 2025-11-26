2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Közélet minimálbér

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

mfor.hu

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön tárgyalnak a jövő évi számokról.

Holnap újra összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF). A munkáltatók és a munkavállalók képviselői november óta újra tárgyalnak arról, hogy 2026-ban milyen mértékben emelkedjen a minimálbér és a garantált bérminimum.

Vajon leveszik-e a kapajukat a melósok a jövő évi minimálbér láttán?
Fotó: DepositPhotos.com

A Portfolio birtokába került friss számítások alapján nagyon úgy tűnik, hogy 2026-ra vonatkozóan a minimálbér esetében 10-11 százalékos, a garantált bérminimumot illetően pedig 7-8 százalékos növelésről tárgyalhatnak holnap a felek.

  • Így a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint között alakulhatna,
  • a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint között lehetne.

Ugyan tavaly egy 3 éves bérmegállapodás keretében már megegyeztek arról, hogy a minimálbér milyen mértékben emelkedjen 2025 és 2027 között, a gazdaság teljesen más pályán halad, mint amire a felek számítottak. Az idei évre várt 3 százalék feletti GDP-növekedésből végül 1 százalék sem lesz, így újra kell tárgyalni a béreket.

Ha csütörtökig nem lesz megállapodás, akkor a jelenlegi szabályok szerint jövőre automatikusan 11,5 százalékkal emelkedne a minimálbér. Ebben az esetben azonban a garantált bérminimum szintje változatlan maradna, ami újabb vitákat hozhat a munkáltatói és munkavállalói oldal között – teszi hozzá a 444.

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB vizsgálat

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben"

Újbuda trükkös módszerrel tiltja a közterületi politikai hirdetéseket

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

