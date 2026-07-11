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Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Esélye sem volt az RTL-nek és a TV2-nek a brazil katasztrófa ellen

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 27. hét nézettségi számai.

A televíziózás szempontjából mindenképpen emlékezetes marad a jelenlegi, azaz a 28. hét, hiszen a közmédiában július 7-én megjelenő fekete képernyős elnézéskérés és ígérettétel minden bizonnyal történelmi pillanatként vonul be az emlékezetbe.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön azt közölte, a magyarországi nézőmérő rendszer módszertani sajátossága miatt a Nielsen a hang nélküli felirat nézettségét nem tudta mérni. Kiemelték ugyanakkor, a közösségi médiában is tarolt az M1 médiatörténeti felirata, a megtekintések száma minden adatot összegezve közel 2 millió.

Véget ért a szamba

A 27. hét nézettségi számai azonban már most is elérhetők, a legfőbb attrakciót pedig nem meglepő módon ismételten a foci-vb jelentette. A torna már a kieséses szakaszban jár. A teljes lakosság körében a múlt hét legnézettebb adása a Brazília-Norvégia nyolcaddöntő volt, ahol az egyik közönségkedvencnek számító dél-amerikai csapat búcsúzott, mindezt 647 ezren nézték. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában szintén a brazil csapat egyik, értelemszerűen még korábbi meccse volt a nyerő: a 32-be jutásért Brazília Japánt győzte le 2-1-re, amit 389 ezren követtek 31,4 százalékos közönségarány mellett.

Mindkét kategóriában jó számokat hozott a Spanyolország-Ausztria tizenhatoddöntő, a 3-0-s spanyol győzelmet a teljes lakosság körében 579 ezren nézték, a 18-59 évesek korcsoportjában pedig 342 ezren követték 30,1 százalékos közönségarány mellett.

Végül a labdarúgás mellett a sportesemények közt említésre méltó a Forma-1 brit nagydíja is, ahol a Ferrari színeiben a monacói Charles Leclerc közel két év után állhatott ismét a dobogó legfelső fokára – a futamot 436 ezren figyelték a készülékek előtt.

Uborkaszezon a nagy csatornákon

Az RTL és a TV2 esetében továbbra is igaz, hogy mindkét kereskedelmi tévé erősen takarékos, nyári üzemmódban működik, ez pedig a nézettségi adatokon is meglátszik. Az előző hetekhez képest nem történt változás a programban.

Az RTL-en érkező The Floor vetélkedő a teljes lakosság körében átlagosan 252 ezer főt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében 103 ezres nézettséget hozott, 9 százalékos közönségarány mellett. A hétköznapokon így ismételten a TV2 javára billent a mérleg ebben a sávban, mivel a Szerencsekerék adásait átlagosan 375 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 128 ezer főt vonzott és 11,2 százalékos közönségarányt ért el. A nézettség mindkét műsor esetében gyenge-átlagosnak nevezhető, a párhuzamosan futó foci-vb meccsek mellett nem tudnak labdába rúgni érdemben.

Mit hozott a múlt hétvége?

A kereskedelmi tévék a múlt hétvégén főleg filmekkel szórakoztatták a nézőket, így a napi győzelem elsősorban azon múlott a pihenőnapokon, hogy hol sikerült jobban ennek kiválasztása.

Szombaton a Godzilla Kong ellen az TV2-n 126 ezer nézőt ért el, míg az RTL-en az Így neveld a sárkányodat 135 ezer főt vonzott. Vasárnap az RTL-en az Apatigris sorozat új része 296 ezer nézőt ültetett a képernyők elé, míg a párhuzamosan futó A múmia visszatér 227 ezres közönséget tudott felmutatni.

Így alakult a heti végeredmény

A foci-vb heteiben ez mostanra megszokottá vált, így olvasóink sem fognak meglepődni azon, hogy a múlt heti győzelem ezúttal is az M4 Sport neve mellé került. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a közmédia csatornája 19,9 százalékot ért el, megelőzve az RTL 11,9, illetve a TV2 11,4 százalékát.

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