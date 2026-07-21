Este megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénysorozata

Az Ismerős Arcok zenekar kedd esti koncertjével a székelyföldi Tusnádfürdőn megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) Tusványosként emlegetett, vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata.

Az idei Veled teljes mottó arra az érzelmi kötődésre utal, amely a nagy múltú szabadegyetemre rendszeresen visszajáró résztvevőket jellemzi – mondta az MTI-nek Sándor Krisztina, a Tusványos szóvivője.

A Tusványos mintegy 70 partnerszervezete 40 rendezvényhelyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon, vagy a Tusványos mobilalkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást, amelyre csütörtök éjfélig lehet regisztrálni – mondta a szóvivő.