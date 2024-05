Kampányolnia sem kell a Fidesznek, akkor is nyer Hernádilandben

Ebben a sorozatunkban elvileg a június 9-i önkormányzati választások legérdekesebbnek ígérkező párharcait mutatjuk be, de most kivételt teszünk. Elég nagy tételben lehet ugyanis arra fogadni, hogy Esztergomban nem lesz túl izgalmas és szoros a választás eredménye, a Fidesz fog győzni. Olyan szempontból viszont érdekes, hogy a megyei jogú városok közül egyedül itt nem indít a baloldali ellenzék polgármesterjelöltet.

Hasonlóra a 2022-es keszthelyi időközin volt példa, ahol nem lehet ellenzéki polgármesterjelöltre voksolni. Nem vállalta senki, hogy megmérkőzzön a Fidesz jelöltjével, Manninger Jenővel. Esztergommal nem esik meg ez a szégyen, de csak három jobboldali aspiráns közül lehet majd válogatni: egy radikális, egy mérsékelt és a regnáló fideszes polgármester, Hernádi Ádám szerepel majd a választói papírokon. A baloldal gyakorlatilag nem létezik a városban, pedig a korábbi választások bebizonyították, hogy összefogással még egy teljesen jobbos városban is legyőzhető a Fidesz.

Az esztergomi várhegy és a Duna látképe Párkányból

Fotó: Wikipédia

A 2019-es önkormányzati választás sem volt túlságosan szoros Esztergomban. Hernádi Ádám – Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának unokaöccse - 58 százalékkal nyert a Fidesz színeiben, második Cserép János, a lokálpatrióta Szeretgom jelöltje lett 27 százalékkal, egy harmadik független jelölt pedig elvitt még 15 százaléknyi szavazatot. A három akkori indulóból mostanra csak Hernádi Ádám maradt.

Már rég tartott a kampány, amikor még mindig csak két hivatalos jelölt volt, a fideszes Hernádi Ádám és a mi hazánkos Méhes Szilveszter. A 444 meg is írta, hogy nincs meg az esztergomi csodafegyver, a baloldalnak nincs jelöltje. A regnáló polgármester már rég leadta a szükséges ajánlásokat, amikor még mindig nem lehetett tudni, hogy a Mi Hazánkon kívül lesz-e még másik opció annak, aki nem elégedett a jelenlegi városvezetéssel. Egészen április 30-ig kellett várni, ekkor a Szeretgom csak bejelentette, hogy indulnak, ismét lokálpatrióta-civil színekben, 10 körzetből 9-ben van jelöltjük, a polgármesteri székre pedig Cserép János helyett Bádi Gábor pályázik, aki szintén önkormányzati képviselő volt eddig. De ő sem baloldali, hanem legújabb fotói alapján a Magyar Péter által felkarolt Tisza Párttal szimpatizál. Most ott tartanak, hogy gyűjtik az aláírásokat, erre még van egy kis idejük, hiszen május 6-án délután 4-ig lehet bejelenteni a jelölteket.

Hernádi Ádám nem is töri magát különösebben a kampányban, a programja nagyjából kimerül abban, hogy:

FOLYTASSUK a munkát.

Az tény, hogy Hernádi Ádám remek kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. Mostanában arra büszke, hogy felújítják a csaknem 300 éve városházaként működő épületet Esztergomban, a beruházással megőrzik a barokk műemlék értékeit, egyúttal 21. századi ügyféltereket alakítanak ki. A fejlesztésre az önkormányzat 1,5 milliárd forintos támogatást nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban, 300 millió forintos önerő mellett. A közpénzt átláthatatlan módon a kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökség osztogatja, Hernádi Ádám pedig korábban az MTÜ vezérigazgatójának kabinetfőnöke volt.

Nagyjából ez a működési modell a városban. Erre a legjobb példa a Grand Hotel Esztergom: a Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe is tartozó luxusszállodát 2021 nyarán nyitotta meg a Solva Property Kft. Egyelőre még csak a veszteséget termelik, de az építkezéshez 3,2 milliárd forint támogatást biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Eleve évek óta a turizmusban látja a kitörési lehetőséget a városvezetés, pedig Esztergom tipikusan félnapos úti cél, sokan mennek oda, de nem alszanak ott: már az évi 250 ezer vendégéjszakának is örülnek. A látványosságokban sokkal szegényebb Kecskeméten például félmilliónál is többet regisztráltak.

Vélhetően azért a Szeretgomos Bádi Gábor is össze tudja majd gyűjteni a szükséges számú aláírást az induláshoz. Helyben jól ismert politikusról, vállalkozóról van szó, aki az elmúlt években aktívan támadta a fideszes városvezetést.

Reméltem, hogy nem kell idáig eljutni, de ki kell mondanunk, hogy Hernádi Ádám csak a nagybácsi üzleti érdekeit erőlteti, minden más lényegtelen

- mondta például még 2021-ben. A Covid alatt pedig úgy fogalmazott: a szállodák így vagy úgy, különböző cégeken keresztül Hernádi Zsolt tulajdonában vannak. Szerinte a MOL-vezér és az esztergomi polgármester, Hernádi Ádám közötti rokoni kapcsolat elegendő magyarázat arra, hogy miért zár be az egyik önkormányzati fürdő, és a másik miért nem.

Amikor a szintén Szeretgomos Cserép János volt a polgármesterjelölt 2019-ben, akkor mögé beállt a teljes parlamenti ellenzék, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is. Erről most egyelőre nem hallani, és bár Bádi Gábor ott volt április 7-én Magyar Péter tüntetésén, arról nincs információ, hogy a Szeretgom Egyesület és a Tisza Párt között lenne bármilyen hivatalos kapcsolat. Róla még annyit lehet tudni, hogy jelentős földterületekkel rendelkezik és a Bádi-Gran Kft. tulajdonosa. Ez egy étel- és italautomatás vállalkozás, 2022-ben 350 millió forintos forgalommal és minimális profittal zártak, de a saját tőkéje 300 millió forint feletti. Ebből talán arra lehet következtetni, hogy nem a politikából akar meggazdagodni.