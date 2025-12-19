4p
Közélet A hét margójára Európai Unió Orbán Viktor

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

Wéber Balázs
Wéber Balázs

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, és szörnyű Ukrajna-politikája sem lett leheletnyivel jobb. Jegyzet.

„Hadüzenet” – tömören így jellemezte Orbán Viktor azt az uniós tervet, amelyet az idei utolsó EU-csúcson szeretett volna elfogadtatni a tagállamokkal az Európai Bizottság, és amelynek a lényege az volt, hogy egy jóvátételi hitel keretében, az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozzák Ukrajna sürgős pénzügyi szükségleteit.

Bár a miniszterelnök szóhasználata meglehetősen vad, az igaz, hogy a brüsszeli terv minimum vitatott volt, és még nyugati elemzők egy része is – jogi szempontból mindenképp – határesetnek tartotta.

Hiszen kissé leegyszerűsítve mégiscsak arról lett volna szó, hogy egy állam törvényesen tartott vagyonát a nemzetközi jogon kvázi felülemelkedve elveszik, és odaadják egy másik országnak.

Ez még akkor is necces, ha Oroszország a katonai agresszor, és az elvett vagyont később visszafizetné Ukrajna, amennyiben Moszkva háborús kártérítést fizet neki.

Orbán Viktor az EU-csúcson – jó lóra tett, de továbbra is kakukktojás
Orbán Viktor az EU-csúcson – jó lóra tett, de továbbra is kakukktojás
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nem csoda, hogy Orbán Viktor ebben a csatában nem maradt egyedül: többek között Szlovákia, Olaszország és főleg Belgium fejezte ki aggályait a tervvel kapcsolatban. A belgák – náluk van az uniós befagyasztott vagyon túlnyomó része – főleg amiatt aggódtak (nem ok nélkül), hogy Oroszország egy per során óriási kártérítést hajthat be rajtuk, hiszen hagyták „elkobozni” a náluk lévő orosz pénzt, kötvényeket vagy éppen ingatlanokat.

Érdekes módon – legalábbis lapcsoportunk, a Klasszis Média tudósítójaként ez volt a benyomásom a mostani EU-csúcson – a Bizottság az utolsó pillanatig bízott abban, hogy sikerül megfelelő garanciákat kínálni Belgiumnak, és így zöld utat kap majd a terv. A csúcs estéjén is keringtek olyan hírek a sajtóközpontban, hogy már megszületett a megállapodás, és csak a „szövegezés” van hátra.

Hajnali 2-3 órára aztán kiderült, hogy ez fake news volt: az orosz vagyon felhasználásának a terve elbukott.

Bart de Wever belga miniszterelnök szerint a garanciákban között túl sok volt a tágan értelmezhető rész, így az nem volt elfogadható – és végül „győzött a racionalitás”.

Ez egyébként a lényegét tekintve igaz is. A jóvátételi hitellel az EU nagyon veszélyes vizekre tévedt volna – nemcsak jogilag, hanem politikai szempontból is. Átlépte volna a Rubikont, és előre nehezen belátható jellegű és mértékű reakciókra késztethette volna Oroszországot – még ha hadüzenetről nyilván túlzás is beszélni.

Ukrajnát persze így sem hagyták magukra a tagállamok: az EU 90 milliárd eurós, az uniós költségvetés által fedezett hitellel biztosítja Kijev pénzügyi szükségleteinek nagy részét a következő két évben. Ez a megoldás a magyar kormány számára is elfogadható volt, azzal a feltétellel, hogy neki ebben nem kell részt vennie. Ugyanerre az álláspontra helyezkedett a Robert Fico vezette Szlovákia és a Cseh Köztársaság, ahol a közelmúltban vette át a kormánybotot Orbán Viktor közeli szövetségese, Andrej Babis.

Bárhogy is forgatjuk, a hitelnyújtás politikailag és jogilag is jóval tisztább, észszerűbb lépés az orosz vagyon elvételénél.

Igaz, Moszkvát így is a kasszához kérik majd: a kiszivárgott hírek szerint a most megszavazott hitelt az Oroszország által fizetendő háborús kártérítésből kell majd visszafizetnie Ukrajnának. Ha véget ér majd a háború. És ha a Kreml is így gondolja. Ezt nem igazán nézzük ki a jelenlegi orosz vezetésből.

Összegezve: a nagy brüsszeli dráma elmaradt, és igazából mindenki elégedett lehet. Az EU megkímélte magát egy nagyon kockázatos lépéstől, Ukrajna pedig megkapja a szükséges forrásokat.

A magyar kormányfő – sok-sok év többnyire magányos, maximum a lengyelekkel közös csatározása után – most néhány szövetségesre lelt. Ettől persze szörnyűséges Ukrajna-politikája egy leheletnyivel sem lett jobb, továbbra is kakukktojásnak számít az uniós kormányfők között, és igazi szövetségeseket most is maximum szűkebb térségünkben találhat. Ha egyáltalán.

A rovat többi cikkeit itt olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Bors folytatja

A Bors folytatja

A kormányközeli bulvárlap közölte nem hagyja abba a Tisza Párt állítólagos adóterveiről szóló különszámának terjesztését.

A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A különszám tartalmának terjesztését is megtiltotta a bíróság.

HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

Egy ideig a szervezet honlapján, a közérdekű adatok közt szerepelt a vezetők bére.

Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

Orbán Viktor már az unióból való kilépést fontolgatja?

Vétójog nélkül nincs értelme maradni – mondta Brüsszelben a miniszterelnök, aki értékelte az Ukrajna támogatásáról hozott döntést is.

„Elfogadhatatlan és gyalázatos” – a parlament külügyi bizottsága is összeülhet a kormány külpolitikája miatt

„Elfogadhatatlan és gyalázatos” – a parlament külügyi bizottsága is összeülhet a kormány külpolitikája miatt

Nem finomkodott a bizottság jobbikos elnöke.

Ezért csinálja a show-t Brüsszelben Orbán Viktor?

Ezért csinálja a show-t Brüsszelben Orbán Viktor?

Pogátsa Zoltán megfejtése.

Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

Abszolút többség szeretné leváltani az Orbán-kormányt – a Tiszának még van tartaléka is

Az ország hat régiójában a Tisza vezet egy nagymintás, több hónapos kutatás adatai szerint.

Óriási bírság várhat a Tisza Pártra?

150-200 milliós bírságot kaphat a Tisza, Magyar Péter szerint már „megvan az ítélet”

Karácsonyig több újszülött is családra találhat

Több mint ötven gyermek térhet haza a családjába, vagy nevelő-, illetve örökbefogadó szülőkhöz.

Négy év alatt 245 alkalommal veszített az állam

Legalábbis közérdekű adatigénylési pert. 

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168