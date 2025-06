Euróban kapja fizetését az állami cég vezetője, megérkezett a magyarázat

Tóth Bertalan kérdésére, hogy várható-e más állami cégvezetők esetében is euróban történő díjazás, nem érkezett válasz. Mellár Tamás szintén nem kapott érdemi tájékoztatást arról, hány állami vezető keres valutában. Csendes májusban a Szerencsejáték Zrt. igazgatósági tagja is lett.

A cikk nyomán Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a nemzetgazdasági minisztertől próbált magyarázatot kérni, erről szintén a lap számolt be . Nagy Márton a válaszadást helyettesére, Fónagy Jánosra bízta. Az államtitkár válaszában megerősítette, hogy Magyarországon a hivatalos fizetőeszköz a forint, és a törvény szerint főszabály szerint forintban kell kifizetni a béreket. Ugyanakkor léteznek kivételek, és a munkabér összegének meghatározása a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.

Korábban a 24.hu írta meg, hogy havi bruttó 7500 eurós fizetést kap Csendes Olivér, a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Az állami cégvezetők között ő az első, aki devizában kapja a juttatását. A portál a díjazás okáról megkérdezte a céget és az MTÜ-t is, de választ nem kapott.

