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Eurómilliárdokat érintő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben

mfor.hu

Nagy lépést tett a kormány afelé, hogy a hónapokon belül kötelezően felhasználandó több ezer milliárd forintot valóban felhasználhassa. Magyar Péter elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát is.

Olyan projektek költségei is elszámolhatók lesznek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból, amelyeket eredetileg más uniós pénzügyi keretből terveztek – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből

Ha teljesülnek a meghatározott feltételek (például nincs kettős finanszírozás, megfelel az uniós szabályoknak), akkor az RRF-forrásokat a kohéziós pénzekhez sorolt projektekre is el lehet költeni. Ez azért fontos, mert az RRF esetében a fizetési kérelmeket augusztus 31-ig lehet beadni az Európai Bizottságnak, néhány hónapon belül tehát részletesen be kellene számolni arról, hogyan költi el a magyar állam az országra eső 10,43 milliárd eurót (jelenlegi árfolyamon több mint 3680 milliárd forintot).

A kormány egyúttal létrehozta a Gyermekvédelmi Alapot is a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül. Szociális és gazdasági célokra 5 milliárd 668 millió forintot csoportosítottak át a Központi Maradványelszámolási Alapból több minisztériumhoz, illetve közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására 13 milliárd forintot a Gazdaságfejlesztési Keretből.

A csütörtök délutáni közlönyből derült ki az is, hogy az ország legnagyobb rászorulókat segítő programja, a Felzárkózó Települések a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz került át, a lebonyolító szerv pedig a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) lesz. Az Mfor korábban részletesen foglalkozott a 300 magyar települést – és ezáltal 300 ezer embert – érintő tízéves programmal.

A közlekedési és beruházási miniszter, az egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter, illetve a gazdasági és energetikai miniszter felülvizsgálja a dohánykoncesszióval kapcsolatos szerződéseket, szabályokat és pályázatokat is. Erre augusztus 1-ig adott határidőt Magyar Péter miniszterelnök.

Az egészségügyi miniszter kivételével ők hárman fogják vizsgálni a kaszinókoncesszióval kapcsolatos szerződéseket is, ezt augusztus 15-ig kell megtenniük.

Rendelet született a Hősök tere teljes közterületi megújításáról, a Városligetet forgalommentesítéséről, és a Városliget, illetve a Budai Vár közötti turisztikai tengely fejlesztésérők is, ezekért Vitézy Dávid felel.

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