Euronews: Magyarországra látogat a kiemelt delegáció

A magyar kormány alkotmányreformja ügyében csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja – számolt be róla saját értesülései alapján az Euronews.

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A hírcsatorna a szervezet szóvivőjétől tudott meg információkat. A Velencei Bizottság azután jelentette be a látogatást, hogy Magyar Péter a múlt héten hivatalosan is meghívta a szakértőket.

Ők véleményezhetik a készülő jogszabályt, de nem tilthatják meg annak elfogadását.

Nem tudni kivel találkoznak

A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sulyok Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály-tervezetet.

A testület szóvivője nem közölt részleteket arról, hogy a szakértők kivel tárgyalnak majd Magyarországon. A magyar kormány részéről még nem erősítették meg a csütörtöki dátumot.