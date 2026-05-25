Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Fontos mérföldkőhöz érkezett szerdán az új kormány, hiszen a Tisza-frakció két tagja hivatalosan is benyújtotta a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményező alaptörvény-módosító javaslatot.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be a közjogi funkcióját. Miután a Tisza Párt kényelmes kétharmados többséggel rendelkezik az Országgyűlésben, a javaslat minden bizonnyal átmegy majd. Magyarország pedig egy igen szűk körbe csatlakozhat majd, hiszen nem szokták a kormányfői ciklusokat limitálni – ez jellemzően az elnöki rendszerek sajátossága.

Létezik cikluslimit Magyarországon

Forró téma mostanában a köztársasági elnök lehetséges távozása. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis a kezdetektől fogva nyilvánvalóvá tette, hogy Sulyok Tamást nem tartja méltónak erre a posztra, és más, az előző rendszer által kinevezett közjogi méltóságokkal egyetemben május 31-ig adott neki időt a lemondásra, mielőtt drasztikusabb módszerekkel kényszerítenék ki azt (például alaptörvény-módosítással). Az ügy komoly társadalmi támogatottságot is élvez Magyarországon, az Europion napokban készült felmérésének eredménye szerint már a teljes népesség 74 százaléka válaszolt úgy, hogy az államfőnek távoznia kell.

Az, hogy végül mi lesz Sulyok sorsa, egyelőre kérdéses, az azonban biztos, hogyha valamilyen váratlan fordulat után úgy alakulna a helyzet, hogy újraválasztják, az Országgyűlés legfeljebb még egy ötéves ciklusra tehetné meg ezt, hiszen a hazai törvények szerint maximum két ciklusra választható egy ember államfőnek.

A kormányfők esetében nem jellemző hasonló cikluskorlátozás

Ahol a miniszterelnöki ciklus is korlátozva van

Politikai berendezkedéstől függetlenül világszinten az nevezhető általánosnak, hogy a miniszterelnöki pozíciót nem korlátozzák cikluslimitek, csupán az adott ország parlamentjének támogatását, valamint az elnök vagy az államfői szerepet betöltő személy támogatását kell megőriznie a kormányfőnek. Így Magyarország egy kurta listára kerülhet majd fel, amennyiben a módosítót elfogadják. Mindössze három olyan országot találtunk, ahol a miniszterelnökség maximális időtartamát törvényileg megszabták:

Kuba: ötéves ciklus, maximum kétszer

Laosz: ötéves ciklus, maximum kétszer

Thaiföld: négyéves ciklus, maximum kétszer

Európában több olyan példa is akad, ahol rendkívül hosszú ideig töltötte be egy személy a kormányfői pozíciót. Az összesen közel 20 évet miniszterelnökösködő Orbán Viktor mellett például Angela Merkel és Helmut Kohl német kancellároknak szintén 16-16 év jutott, Jean-Claude Juncker pedig 18 évig látta el a luxemburgi kormányfői posztot.

Elnöki ügy

Míg a kormányfői korlátozások nem jellemzőek, az államfői szerepben sokkal inkább megjelenik ez a modell Európában. A cikluskorlátok rendszere országonként jelentősen eltér, bár a legelterjedtebb modell a két ciklusra vonatkozó korlátozás. Franciaországban a köztársasági elnök legfeljebb két egymást követő ötéves ciklust tölthet be; ezt a szabályt a 2008-as alkotmányreform vezette be. Hasonló rendszer működik Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Szlovákiában és Csehországban is, ahol az elnökök összesen két ötéves ciklusra választhatók meg – csakúgy, mint Magyarországon. Ausztriában és Finnországban ennél hosszabb, hatéves elnöki mandátumok vannak, de itt is legfeljebb két ciklus tölthető ki. Írországban az elnök két hétéves ciklust tölthet be.

Léteznek ennél szigorúbb modellek is: Máltán és Örményországban az államfő számára csupán egyetlen mandátum engedélyezett.

Ezzel szemben több európai országban nincs alkotmányos cikluskorlát. Izlandon az elnök korlátlan számú, négyéves ciklusra újraválasztható; ennek köszönhetően például Vigdís Finnbogadóttir 1980 és 1996 között, négy cikluson át maradt hivatalban. Olaszországban sincs felső korlát az államfő újraválasztására: Giorgio Napolitanót 2013-ban a második ciklusára is megválasztották, ami addig példátlannak számított az ország történetében.

Végül természetesen említésre méltó az is, hogy a világ egyik legfontosabb elnöki rendszerében szintén létezik a cikluslimit: az Egyesült Államok elnöke is legfeljebb kétszer lehet valaki, négyéves blokkokban.