Europion: a válságkezelés megítélése pártkérdés maradt

A magyar felnőtt népesség túlnyomó többsége már csökkentette az áram- és vízfogyasztását az energiaválság hatására, a kormány válságkezelését viszont élesen a megszokott pártvonalak mentén ítéli meg egy fontos szempont kivételével – derült ki az Europion legfrissebb kutatásából, amelynek részleteit szerdán közölték az MTI-vel.

A felmérés szerint, amely augusztus 4-én készült 1600 ember megkérdezésével, az áramfogyasztásán a lakosság 84 százaléka fogott vissza valamennyit – közel harmaduk nagy mértékben –, a vízfogyasztásán pedig 78 százalék. Az energia- és vízhasználat visszafogásának rangsorát a háztartási gépek ritkább használata vezeti (50 százalék), ezt követi az öntözés (46 százalék), az autómosás (45 százalék) és a klímahasználat csökkentése (40 százalék). Mindössze a népesség 12 százaléka mondta, hogy semmiben sem fogta vissza az energia-használatot – tették hozzá.

A kormány energiaválság-kezelését a magyarok inkább kedvezően értékelik: a „jó” és „jeles” osztályzatok együttes aránya 50 százalék, míg az elégtelen vagy elégséges minősítéseké 26 százalék – írták. Megjegyezték, hogy az összkép mögött azonban mély törésvonal húzódik: a Tisza szavazóinak 81 százaléka adott jó vagy jeles osztályzatot, a Fidesz-szavazóknak viszont csupán 13 százaléka; a Mi Hazánk-szavazói inkább kritikusak, míg az áprilisban nem szavazók és egyéb pártok támogatói inkább elégedettek.

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Közölték azt is, hogy a relatív többség, 40 százalék az előző kormány mulasztásait okolja a kialakult helyzetért, 34 százalék az extrém időjárást és a klímaváltozást, 18 százalék pedig a jelenlegi kormány felkészületlenségét. A pártvonalak itt is élesen kirajzolódnak: a Tisza-szavazók 68 százaléka az előző, Fidesz-vezette kabinetre mutat, míg a Fidesz-szavazók 45 százaléka éppen a mostani kormány felkészületlenségét látja a háttérben.

(MTI)