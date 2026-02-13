Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

További 978 millió forintot ad a Haladás Sportkomplexum üzemeltetésére a kormány évente – írja a legfrissebb Magyar Közlöny. A költséget a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség állja. Ráadásul a sportszervezeteknek nyújtott, működési célú állami támogatás mentesül a végrehajtás alól.

Ezzel a döntéssel Mészáros Lőrinc korábbi veje, Homlok Zsolt járt rosszul, mivel így nem tudja behajtani a Haladás tartozását. Az Mfor is beszámolt arról, hogy Homlok cégei jelentős tartozásokat halmoznak fel, és dominóként dőlnek be. Tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú szombathelyi futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt.

Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, Ágnest, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Orbán Viktor Szombathely polgármesterével, Nemény Andrással is tárgyalt, miután a Haladás működése bizonytalanná vált, és a fizetések is késve érkeztek a városi sportklub alkalmazottjainak.