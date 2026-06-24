Évtizedes adósságot teljesített Magyar Péter

Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

„Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel”

- fogalmazott Magyar Péter.

A Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő által kedden este benyújtott törvényjavaslat szerint egy 11 fős bizottság segítségével hoznák nyilvánosságra a jelenleg még titkos dokumentumokat. A javaslat létrehozna egy 11 tagból álló Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amelynek elnökét és tagjait a kormány nevezné ki. A 11 főből öt szolgálati háttérrel rendelkező tagra a szolgálatokat ellenőrző miniszterek tehetnének javaslatot, hat történészi-levéltári-adatvédelmi háttérrel rendelkező tag személyére pedig a kultúráért felelős miniszter tehetne javaslatot. A bizottságban a tagok szótöbbséggel dönthetnének.

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A bizottság tagjai fizetést nem kapnának.

A törvényjavaslat értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatoknak tételes jegyzékben kellene tájékoztatást adnia a bizottságnak a kezelésükben álló minősített iratokról. A bizottság ezeket mind megnézheti majd, és javaslatokat tehet majd arra, hogy azok közül minek a minősítését tartsák fenn, és minek a minősítését szüntessék meg.

Azon dokumentumok esetében, amelyeknek megszüntetnék a minősítését, az érintett intézményeknek kötelező lesz ezt végrehajtani vagy részletesen indokolni, hogy miért nem értenek ezzel egyet. A minősítés alól feloldott dokumentumokat a szolgálatoknak azonnal át kell adnia az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

Ha a törvényt elfogadják, a kormánynak 15 napon belül fel kell állítania a bizottságot.

(via Telex)