Ex-űrügyi miniszteri biztos: „Nem várhatunk tovább”

Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy „az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében” – közölte a fideszes politikus.

„Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, tudnák, sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt” – tette hozzá.

A politikus közölte: a polgári Magyarországnak most „gyenge a hangja”, mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek. Sokan vannak, akik úgy vélik, meg kell haladni a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles „eszmei otthont” építhessenek mindenkinek, „akik hisznek közös értékeinkben” – írta Ferencz Orsolya.

Ferencz Orsolya mintha egy új pártra célozna

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„A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább!” – tette hozzá.

Azt írta: sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy kezdjenek hozzá együtt polgári Magyarország „közéleti otthonának felépítéséhez”. „Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni?” – fogalmazott a bejegyzésében, hozzátéve, hogy ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.

Ferencz Orsolya a Fidesz-KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó áprilisi választások óta többször is kritizálta a volt kormányoldalt a vereség okaival való szembenézéssel, illetve a párt megújulásának elmaradása miatt.