„Ez a Bajza utca – Navalnij emlékmű” – így mondanák be a megállót a Kétfarkú Kutyapárt tervei szerint

Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés is megszavazza, „Bajza utca – Navalnij emlékmű” névre keresztelnék át az M1 metró Bajza utcai megállóját – vette észre a 444.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, az MKKP frakciójának tagja már be is nyújtotta tervezetüket a Fővárosi Közgyűlésnek, aki előterjesztésében azt írja, „Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá. Túlélt egy merénylet-kísérletet, majd a Putyin-rezsim börtönbe vetette, és 2024-ben fogságban vesztette életét. Halála világszerte a szabadságért és emberi jogokért folytatott küzdelem szimbólumává vált.

Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az orosz nagykövetség szomszédságában, a Bajza utca metrómegállónál született egy emlékhely, amelyet civilek építettek és amely Navalnij előtt tiszteleg.”

Így nézett ki Alekszej Navalnij 2024-es halála után a Bajza utcai emlékhely

Fotó: Privátbankár

A megállónál lévő emlékhelyről az elmúlt időszakban többször is elvitték a kihelyezett kegyeleti tárgyakat. Oláh János kutyapártos politikus még aznap megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki, de másnapra eltüntették. Oláh ezután másodszor is helyreállította az emlékhelyet. A rendőrség végül elfogta a rongálót.

Baranyi szerint civilek megmutatták, hogy fontos nekik Navalnij emléke, és hogy „elkötelezettek egy elnyomó rezsim áldozatául esett hős” melletti kiállásban.

„Éppen ezért elérkezett az idő, hogy a városvezetés is egyértelmű gesztust tegyen. Ennek első és legegyszerűbb formája, hogy a Bajza utca M1-es metrómegálló neve a jövőben »Bajza utca – Navalnij emlékmű« legyen” – írta.