3p
Közélet Ez Viszont Privát Fidesz Izraeli-iráni konfliktus Orosz-ukrán konfliktus Tisza Párt Videók Szijjártó Péter

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

Havas Gábor – Izsó Márton – Wéber Balázs

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

De mi az üzenete az elmúlt egy hét történéseinek? Mi vagy ki áll a háttérben? Tényleg elérkeztünk a magyar Watergate-hez? Mit árul el mindez a hatalomról? Mi a tétje a játszmának? Milyen titkosszolgálatok aktivizálódtak leginkább, és veszélyben van-e helyünk a nyugati szövetségi rendszerben?      

Továbbá: hol tart most az orosz-ukrán háború? Kell-e tartanunk egy NATO elleni orosz támadástól, vagy az idei év közelebb hozhatja a fegyvernyugvást? Lehet-e béke Putyinnal, és ki jöhet utána? És rálép-e a fékre Donald Trump és Netanjahu Iránban, vagy közeleg a globális Armageddon?

Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs külpolitikai újságíró, az Mfor és a Privátbankár vezető szerkesztője, Németh András, a HVG külpolitikai újságírója és Nyilas Gergely, a Telex külpolitikai újságírója.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés

01:38 Titkosszolgálati akció a Tisza körül. A magyar Watergate?

17:40 Külföldi titkosszolgálatok Magyarországon

21:32 Moszkva és a NATO. Veszélyben Észtország? Ukrajna, a pufferzóna. Meddig bírja Oroszország?

34:23 Amíg Putyin van, nem lesz béke? Ki jöhet Putyin után?

42:14 Lehallgatások. A Lavrov-Szijjártó nexus. Panyi Szabolcs ügye

54:18 Hogyan ismerjük fel a titkosszolgát?

57:57 Fájni fog-e nekünk a közel-keleti válság?

01:02:14 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet.

Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Szabó Sándor háromszor tudott mandátumot szerezni.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG