Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

De mi az üzenete az elmúlt egy hét történéseinek? Mi vagy ki áll a háttérben? Tényleg elérkeztünk a magyar Watergate-hez? Mit árul el mindez a hatalomról? Mi a tétje a játszmának? Milyen titkosszolgálatok aktivizálódtak leginkább, és veszélyben van-e helyünk a nyugati szövetségi rendszerben?

Továbbá: hol tart most az orosz-ukrán háború? Kell-e tartanunk egy NATO elleni orosz támadástól, vagy az idei év közelebb hozhatja a fegyvernyugvást? Lehet-e béke Putyinnal, és ki jöhet utána? És rálép-e a fékre Donald Trump és Netanjahu Iránban, vagy közeleg a globális Armageddon?

Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs külpolitikai újságíró, az Mfor és a Privátbankár vezető szerkesztője, Németh András, a HVG külpolitikai újságírója és Nyilas Gergely, a Telex külpolitikai újságírója.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés

01:38 Titkosszolgálati akció a Tisza körül. A magyar Watergate?

17:40 Külföldi titkosszolgálatok Magyarországon

21:32 Moszkva és a NATO. Veszélyben Észtország? Ukrajna, a pufferzóna. Meddig bírja Oroszország?

34:23 Amíg Putyin van, nem lesz béke? Ki jöhet Putyin után?

42:14 Lehallgatások. A Lavrov-Szijjártó nexus. Panyi Szabolcs ügye

54:18 Hogyan ismerjük fel a titkosszolgát?

57:57 Fájni fog-e nekünk a közel-keleti válság?

01:02:14 Elköszönés

