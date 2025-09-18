Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

Kormos Olga
A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A pályázatot kiíró, Balassagyarmatra bejegyzett Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaságról elég keveset lehet tudni, de a 444 jóvoltából azt igen, hogy idén mindössze egy ember adta adója egy százalékát a szervezetnek, igaz, ő meglehetősen sokat: 843 284 forintot. Ez azt jelenti, hogy a felajánló tavaly 562 millió forintnyi jövedelem után fizetett szja-t. Azt, hogy ki volt a jómódú felajánló, nem lehet tudni, de azt igen, hogy a tíz fővel megalapított vadásztársaság vezetője Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Bár a 2020-ban indult Nemzeti Kastélyprogramban nem nevesítették a 18 felújítandó kastély között az Almásy-kastélyt, a vadásztársaságnak a Széchenyi Program Plusz támogatásával EU-s forrásból 2022-ben odaítéltek közel 2 milliárd forintot a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztésére. (Igaz, mivel a turisztikai fejlesztés nem indult el a tervezett időben, 2024 végén a Vadásztársaság 138,3 milliót a turisztikai fejlesztés előkészületeire megtartott, a fennmaradó 336,7 milliós előleget pedig visszafizette a Magyar Államkincstár részére).

Ezek után találták meg a jócskán eltolódott, idén kiírt közbeszerzés nyertesét, a Bulldozer International Construction Kft.-t, amellyel szeptember 9-én alá is írta a Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság a szerződést.

Az Almásy-kastély sokáig nevelőotthonként funkcionált
Az Almásy-kastély sokáig nevelőotthonként funkcionált
Fotó: Facebook

A viszonylag ismeretlen, ám rendre közbeszerzéseket nyerő, két magánszemély tulajdonában álló nyertes cég 1,5 milliárd forintért végezheti el az Almásy-kastély komplex kiviteli tervezési, a multimédiás kiállítás-tervezési és -építési feladatait, a kastély komplett felújítását, terepszint alatti bővítését és a legmodernebb technológiákon alapuló turisztikai fejlesztését.

A Bulldozer bevétele öt év alatt egyébként több mint háromszorosára növelte a bevételét. A 2020-as 276 ezer forintos forgalmukat 2024-re 1,4 milliárdra dagasztották. Tavalyi nyereségük 84 millió forintra rúgott, bár volt ennél szebb eredményük is, az elmúlt 2-3 évben ennek a kétszerese is előfordult. A vállalkozás honlapja szerint referenciáik közé tartozik a Budapesti Honvéd SE atlétikai pályája és a Simon János Kosárlabdacsarnok, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, valamint a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda műemlék toronyépületének felújítása. Jelenleg többek között a BHSE Judo csarnokán dolgoznak, és a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum épületének állagmegóvását végzik.

Itt őrizték Mindszenty bíborost

A vadásztársaság kezelésében lévő, 1902-ben épült Almásy-kastély, amely utoljára gyermekotthonként üzemelt, évek óta üresen, kihasználatlanul áll, és a kastély nagymértékű állagromlása miatt nem lehetett használni. Most viszont az épület bővítése révén a földszinti alapterület 436,16-ról 530,16 négyzetméterre nő, miközben az emeleti szint 489,84 négyzetméteres területe változatlan marad. A kastély teljes mértékben akadálymentessé válik, köszönhetően egy lánctalpas, akkumulátorral működő lépcsőjáró rendszernek.

Az ide látogatóknak – a kastély és Látogatóközpont között található területen – kulturált szabadtéri pihenőhelyet, kültéri természetvédelmi és vadászati kiállítási elemeket, valamint a gyermekek számára tematikus játszóteret alakítanak ki. 

Az épület egyébként nem műemlék, ugyanakkor az állam szerint turisztikai potenciált rejt, főleg a köré szerveződő turisztikai attrakciókkal. Nevezetesen:

  • szeretnék a magyar vadászati hagyományokat megőrizni
  • mivel az Országos Kéktúra pecsételőhelye a kastély bejáratánál található, természeti környezetét és élővilágát bemutató multimédiás tanösvényt létrehozni
  • Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket 1955. november 2. és 1956. október 30. között itt tartották házi őrizetben, melynek emlékét a kastély falán elhelyezett emléktábla őrzi. A bíboros raboskodásának színtere állítólag zarándokhely, mely kapcsán az épület történelmi emlékhellyé vált. Minden év október utolsó vasárnapján Mindszenty-emléknapot tartanak a kastélynál.

Lázár János kastélyprogramja

A Nemzeti Kastély- és Várprogram 2015-ben indult a magyar kormány kezdeményezésére, főként európai uniós források felhasználásával. A program célja eredetileg 20 kastély és 19 vár felújítása volt, amelyeket később 18 kastélyra és 12 várra csökkentettek. A költségvetés 57,5 milliárd forintra nőtt, amelyből több mint 40 milliárd forintot az EU finanszírozott.

Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig 2023-ban állt elő az általa kastély-örökbefogadásnak nevezett törvényjavaslattal (amelyet a kétharmados kormánytöbbségű parlament el is fogadott), amely értelmében a kormány magánkézbe, vagy multivállalatoknak adná az állami tulajdonban lévő kastélyok egy részét. Lázár első körben februárban négy, júniusban újabb öt kastély átadását jelentette be, augusztusban pedig azt mondta: több mint 8 milliárd forintot fordítana még pluszban a kormány azokra a korábban már felújított kastélyokra, amelyeket Lázár miniszteri döntéssel magánkézbe adott.

Az Almásy-kastély tudomásunk szerint mindezidáig nem szerepelt sem a Nemzeti Kastélyprogramban, sem Lázár örökbeadási projektjében.

