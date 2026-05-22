Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

A nyugdíj- és adóreform vált a fő vitaponttá Budapest és Brüsszel között a 17 milliárd euró uniós forrás felszabadítsáról szóló egyeztetésen – értesült az Euronews. Az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter miniszterelnök mindkét reformnak ellenáll arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.

A kérdés politikailag különösen érzékeny Magyar számára: a nyugdíjreform kampánya egyik központi ígérete volt, a Tisza párt pedig azt vállalta, hogy emeli a minimálnyugdíjakat és az átlag alatti ellátásokat.

Magyar és kormánya az Európai Bizottsággal tárgyal a befagyasztott források feloldásáról. A Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró érkezése azon múlik, hogy ezt augusztus 31-ig le tudja-e hívni a kormány: a bizottsági illetékesek szerint bizonyos mérföldköveket egyszerűsíteni lehetne, de a határidő meghosszabbítását kizártnak tartják. A források feloldásához Magyarországnak egy sor feltételnek kell megfelelnie, köztük 27 úgynevezett „szupermérföldkőnek” és több mint 368 egyedi mérföldkőnek.

A magyar kormányban sem mindenki biztos abban, hogy elegendő idő áll rendelkezésre átfogó ágazati reformok végrehajtására a határidőig. Magyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, de a gyenge költségvetési helyzet és a rendelkezésre álló szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.

Az adópolitikával kapcsolatban Magyar nyilvánosan kizárta az energia- és pénzügyi szektorra kivetett extraprofitadók eltörlését. „Az Európai Bizottság elvárása például az, hogy a kormány fokozatosan vezessen ki bizonyos különadókat. Ez nyilvánvalóan a magyar gazdaság érdeke is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a magyar kormány ezt biztosan nem tudja vállalni” – mondta múlt héten.

Jövő héten Brüsszelben folytathatják

Hétfőn több mint húsz bizottsági szakértő érkezett egy budapesti tárgyalássorozatra, amely pénteken zárul. Egy bizottsági tisztviselő szerint a delegáció nagysága Ursula von der Leyen személyes elkötelezettségét tükrözi. A megbeszélések elsősorban a helyreállítási forrásokra összpontosítanak, a szakértők pedig azt mérik fel, mi valósítható meg reálisan augusztus végéig.

Brüsszel azt is tanácsolta a magyar tárgyaló feleknek, hogy elsősorban a vissza nem térítendő támogatási rész – 6,5 milliárd euró – megszerzésére koncentráljanak, és mondjanak le a 3,9 milliárd euró értékű hitelkomponensről, arra hivatkozva, hogy a további eladósodás rontaná Magyarország amúgy is törékeny költségvetési helyzetét.

Magyar Péter várhatóan jövő héten Brüsszelben tárgyal Ursula von der Leyennel, és akár az uniós források felszabadításához vezető menetrendet is aláírhatják. A találkozó időpontját hivatalosan még nem erősítették meg.

 

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A miskolci kórházban öt sérültet láttak el a péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás után, közülük ketten már hazamehettek. A balesetben egy kétgyermekes férfi vesztette életét, a legsúlyosabb sérült pedig túl van az életveszélyen.

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Tavaly májusban még 33-szor hangzott el Orbán Viktor neve a közmédiában egy hét alatt, idén mindössze négyszer. Magyar Péter 182 említésével szemben ez gyakorlatilag azt jelenti: a volt miniszterelnök eltűnt a közmédia képernyőjéről.

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Nyilvánosak a kegyelmi ügy iratai, de Novák Katalin nyilatkozata nélkül aligha derül ki, hogy miért hozta meg a döntést.

Tiszaújvárosi robbanás: 1 halott, 8 sérült

A tiszaújvárosi, Mol-telephelyen történt robbanással kapcsolatban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter szolgált újabb részletekkel.

Kegyelmi ügy: az előző kormány továbbra sem tartja magát felelősnek

Fidesz: a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.

Halálos robbanás volt a Mol tiszaújvárosi telephelyén

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.

Kegyelmi ügy: Magyar Péter színvallásra szólította fel Novák Katalint

3 év után álljon elő Novák Katalin is a kegyelmi ügy részleteivel, követelte közösségi oldalán Magyar Péter.

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök

A Sándor-palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a „kegyelmi ügyként” ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.

Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor-palota megtekintésére – közölte a köztársasági elnök csütörtökön Facebook-oldalán.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


