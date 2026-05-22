Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

A nyugdíj- és adóreform vált a fő vitaponttá Budapest és Brüsszel között a 17 milliárd euró uniós forrás felszabadítsáról szóló egyeztetésen – értesült az Euronews. Az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter miniszterelnök mindkét reformnak ellenáll arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.

A kérdés politikailag különösen érzékeny Magyar számára: a nyugdíjreform kampánya egyik központi ígérete volt, a Tisza párt pedig azt vállalta, hogy emeli a minimálnyugdíjakat és az átlag alatti ellátásokat.

Magyar és kormánya az Európai Bizottsággal tárgyal a befagyasztott források feloldásáról. A Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró érkezése azon múlik, hogy ezt augusztus 31-ig le tudja-e hívni a kormány: a bizottsági illetékesek szerint bizonyos mérföldköveket egyszerűsíteni lehetne, de a határidő meghosszabbítását kizártnak tartják. A források feloldásához Magyarországnak egy sor feltételnek kell megfelelnie, köztük 27 úgynevezett „szupermérföldkőnek” és több mint 368 egyedi mérföldkőnek.

A magyar kormányban sem mindenki biztos abban, hogy elegendő idő áll rendelkezésre átfogó ágazati reformok végrehajtására a határidőig. Magyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, de a gyenge költségvetési helyzet és a rendelkezésre álló szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.

Az adópolitikával kapcsolatban Magyar nyilvánosan kizárta az energia- és pénzügyi szektorra kivetett extraprofitadók eltörlését. „Az Európai Bizottság elvárása például az, hogy a kormány fokozatosan vezessen ki bizonyos különadókat. Ez nyilvánvalóan a magyar gazdaság érdeke is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a magyar kormány ezt biztosan nem tudja vállalni” – mondta múlt héten.

Jövő héten Brüsszelben folytathatják

Hétfőn több mint húsz bizottsági szakértő érkezett egy budapesti tárgyalássorozatra, amely pénteken zárul. Egy bizottsági tisztviselő szerint a delegáció nagysága Ursula von der Leyen személyes elkötelezettségét tükrözi. A megbeszélések elsősorban a helyreállítási forrásokra összpontosítanak, a szakértők pedig azt mérik fel, mi valósítható meg reálisan augusztus végéig.

Brüsszel azt is tanácsolta a magyar tárgyaló feleknek, hogy elsősorban a vissza nem térítendő támogatási rész – 6,5 milliárd euró – megszerzésére koncentráljanak, és mondjanak le a 3,9 milliárd euró értékű hitelkomponensről, arra hivatkozva, hogy a további eladósodás rontaná Magyarország amúgy is törékeny költségvetési helyzetét.

Magyar Péter várhatóan jövő héten Brüsszelben tárgyal Ursula von der Leyennel, és akár az uniós források felszabadításához vezető menetrendet is aláírhatják. A találkozó időpontját hivatalosan még nem erősítették meg.