„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

Hét végéhez érve végignézzük és bemutatjuk azokat a témákat, amelyek a legtöbbeket késztetnek hozzászólásra a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, illetve igyekszünk ízelítőt adni a viták vagy kommentek tartalmából, lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos, így kapunk képet arról, mely témák keltik a legtöbb reakciót, és mely témák azok, amelyek megosztóak olvasóink között is. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A hét mindenkit lázban tartó eseménye volt, hogy Orbán Viktor és népes kísérete Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. Az utazás fő kérdése – legalábbis amit az elemzők és az olvasóközönség tudni vélt – az volt, hogy a tárgyalás eredményeképpen tud-e Magyarország mentességet szerezni az amerikai szankciók alól, melyek az orosz olajat és gázt felhasználó országokat fogják várhatóan sújtani.

Kapcsolódó cikk Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott.

A fokozott érdeklődésnek egyértelmű tükröződése volt, hogy mind nálunk, az Mforon, mind laptársunknál, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron az erről szóló híradásaink kapták a közösségi médiában a legtöbb hozzászólást. Olvasóink a helyzet megítélésében megosztottak, a kommentjeikből készített válogatásunkkal igyekszünk ezt a sokszínűséget is megmutatni.

Zoltán nem kertel: „Ez cseppet sem az országnak jó, hasznos, csak ennek a tolvaj gazembernek és bandájának.”

József: „Akkor továbbra is finanszírozhatjuk az oroszok háborúját.”

Károlyné: „Ha jól értem, akkor ismételten Putyin győzött...“

Zsuzsa: „Most, amikor a Mol elismerte, hogy az Adria is szállít elegendő olajat? Izgalmas.”

Béla az amerikai befektetéseknek köszönhető munkahelyteremtésre reagál: „Mint már tudjuk, a munkahelyteremtés nekünk milliárdokba kerül, ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak.”

Sándor: „Mi lesz most a kárörvendő ellenzékkel ? Sírva fognak fakadni?”

István: „Milyen megalázó lehet most elvakult liberálisnak lenni…. ”

Gábor: „Az USA elsózta az LNG gázt és az atomerőműveit... Bravó..”

Orbán Viktor Washingtonban

Fotó: MTI

Veronika: „Európa szíve most dobban vagy szakad meg. Ha megint rossz oldalra kerülünk, három év múlva, Trump bukása után nem lesz senki, akire támaszkodhatnánk. Ukrajnának most nem csak a saját szabadságáért kell harcolnia – Európa jövője is a frontvonalban dől el. Ha ez a háború elveszik, vele vész az ipar, a munka, az élet, amit megszoktunk. A gyárak elnémulnak, a városok elcsendesednek, és azok is éhezni fognak, akik ma még azt hiszik, ez nem az ő harcuk. Trump rendezze a maga országát, mert Európának most végre önmagáért kell kiállnia. Ez már nem csak politika – ez a jövőnk, a gyermekeinké, mindannyiunké.”

Tímea: „A kérdés, hogy mit adunk cserébe… Az az érzésem, nagy ára lesz…”

Erzsébet hasonlóan gondolkodik: „Arról nem beszél,hogy mit fizetünk érte… Trump kötelezi Magyarországot, hogy bizonyos dolgokat tőlük vásároljunk… jó pénzért… még mielőtt bárki azt hiszi ez most „ingyen” van.”

Róbert: „Mint tudjuk, Trump üzletember és nem köt rossz üzleteket. Kaptunk tőle egy nagy értékű dolgot, amit csak akkor fogok számunkra jó üzletnek tekinteni, ha az is kiderül, hogy mit kellett ezért nekünk cserébe adni.”

Csaba: „Vajon mi lett az ára? Hirtelen F16-ra cseréljük a Gripeneket?”

Anna: „Trump reggelre megváltoztatja a véleményét, ahogy szokta.”

Olvasónk: „Egyszerre milyen fontos lett a diverzifikáció, eddig miért nem?”

Teréz: „Űrállomást építünk!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.