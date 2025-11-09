4p
Közélet Beszóltam a Facebookon

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

mfor.hu

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Hét végéhez érve végignézzük és bemutatjuk azokat a témákat, amelyek a legtöbbeket késztetnek hozzászólásra a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, illetve igyekszünk ízelítőt adni a viták vagy kommentek tartalmából, lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos, így kapunk képet arról, mely témák keltik a legtöbb reakciót, és mely témák azok, amelyek megosztóak olvasóink között is. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A hét mindenkit lázban tartó eseménye volt, hogy Orbán Viktor és népes kísérete Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. Az utazás fő kérdése – legalábbis amit az elemzők és az olvasóközönség tudni vélt – az volt, hogy a tárgyalás eredményeképpen tud-e Magyarország mentességet szerezni az amerikai szankciók alól, melyek az orosz olajat és gázt felhasználó országokat fogják várhatóan sújtani. 

A fokozott érdeklődésnek egyértelmű tükröződése volt, hogy mind nálunk, az Mforon, mind laptársunknál, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron az erről szóló híradásaink kapták a közösségi médiában a legtöbb hozzászólást. Olvasóink a helyzet megítélésében megosztottak, a kommentjeikből készített válogatásunkkal igyekszünk ezt a sokszínűséget is megmutatni. 

Zoltán nem kertel: „Ez cseppet sem az országnak jó, hasznos, csak ennek a tolvaj gazembernek és bandájának.”

József: „Akkor továbbra is finanszírozhatjuk az oroszok háborúját.”

Károlyné: „Ha jól értem, akkor ismételten Putyin győzött...“

Zsuzsa: „Most, amikor a Mol elismerte, hogy az Adria is szállít elegendő olajat? Izgalmas.”

Béla az amerikai befektetéseknek köszönhető munkahelyteremtésre reagál: „Mint már tudjuk, a munkahelyteremtés nekünk milliárdokba kerül, ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak.”

Sándor: „Mi lesz most a kárörvendő ellenzékkel ? Sírva fognak fakadni?”

István: „Milyen megalázó lehet most elvakult liberálisnak lenni…. ”

Gábor: „Az USA elsózta az LNG gázt és az atomerőműveit... Bravó..”

Orbán Viktor Washingtonban
Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: MTI

Veronika: „Európa szíve most dobban vagy szakad meg. Ha megint rossz oldalra kerülünk, három év múlva, Trump bukása után nem lesz senki, akire támaszkodhatnánk. Ukrajnának most nem csak a saját szabadságáért kell harcolnia – Európa jövője is a frontvonalban dől el.

Ha ez a háború elveszik, vele vész az ipar, a munka, az élet, amit megszoktunk. A gyárak elnémulnak, a városok elcsendesednek, és azok is éhezni fognak, akik ma még azt hiszik, ez nem az ő harcuk.

Trump rendezze a maga országát, mert Európának most végre önmagáért kell kiállnia. Ez már nem csak politika – ez a jövőnk, a gyermekeinké, mindannyiunké.”

Tímea: „A kérdés, hogy mit adunk cserébe… Az az érzésem, nagy ára lesz…”
Erzsébet hasonlóan gondolkodik: „Arról nem beszél,hogy mit fizetünk érte… Trump kötelezi Magyarországot, hogy bizonyos dolgokat tőlük vásároljunk… jó pénzért… még mielőtt bárki azt hiszi ez most „ingyen” van.”

Róbert: „Mint tudjuk, Trump üzletember és nem köt rossz üzleteket. Kaptunk tőle egy nagy értékű dolgot, amit csak akkor fogok számunkra jó üzletnek tekinteni, ha az is kiderül, hogy mit kellett ezért nekünk cserébe adni.”

Csaba: „Vajon mi lett az ára? Hirtelen F16-ra cseréljük a Gripeneket?”

Anna: „Trump reggelre megváltoztatja a véleményét, ahogy szokta.”

Olvasónk: „Egyszerre milyen fontos lett a diverzifikáció, eddig miért nem?”

Teréz: „Űrállomást építünk!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Orbán Viktor kivillantotta a foga fehérjét

Orbán Viktor újabb brüsszeli bűnba(n)kot talált

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő az egyik vezető hazai makrogazdasági elemző értékelésén kiborulva kendőzetlenül hozta a külvilág tudomására, amit eddig is érzékeltünk: nem tűrik a kritikát, aki ilyet fogalmaz meg kormánya tevékenységével kapcsolatban, az szerintük nem magától teszi, hanem csak és kizárólag külső – „természetesen” brüsszeli – nyomásra. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

A Kúria a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzat fizetési kötelezettségét nem vonta kétségbe – hívja fel a figyelmet az intézmény.

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Ultimátumot kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet csütörtökön 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez.

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

A metodista lelkész a NAV házkutatását az Oltalom egyesület székházában erőszakkal kívánta megakadályozni, ellenzéki politikusokkal karöltve.

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától szivárgó neveket taglaló lapokat

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától kiszivárgó neveket taglaló lapokat

A NAIH kérelemre indított eljárásokat.

Az egri vár bejárata

Falomlás Egerben – bánhatják a turisták

Az egri vár Föld-bástyája külső falának egy része éjjel 1 óra 9 perckor szinte egy pillanat alatt leomlott.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168