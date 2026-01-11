5p
“Ez a nyugdíjasok zömét nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is a Viktorra szavaznak!” Olvasóink véleménye arról, hogy az átlagnyugdíjak lemaradtak a bérektől

A számok arról tanúskodnak, hogy az átlagnyugdíj egyre jobban lemarad az átlagbérektől, relatív értelemben folyamatosan elértéktelenedik. Nem mindenki szembesül ezzel szívesen – olvasóink ezúttal is kifejtették a gondolataikat. 

Heti válogatásunkban ismét áttekintjük, hogy mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, amik a közösségi médiában, az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket és kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Csütörtöki cikkünkben az átlagnyugdíjak összegét vetettük össze a minimálbérrel és az átlagbérrel sok évre visszamenőleg. Arra jutottunk, hogy 2015 óta a dolgozók keresetéhez képest folyamatosan csökken az átlagnyugdíj, és ezt a 13. havi járadék bevezetése, sőt a 14. havi illetmény fokozatos beiktatása sem kompenzálja.

Ennek oka – kis egyszerűsítéssel –, hogy míg a folyamatos infláció szintjét meghaladó minimálbér-emelés felnyomja az átlagbéreket, addig a nyugdíjat éppen csak az infláció mértékével korrigálja a kormány. Ez az évek során egyre nagyobb különbséget okoz. Ugyanakkor ez így kimondva sok olvasónkban keltett ellenérzést – de olyan is volt, aki a kormány pártjára állt. A hozzászólásokból válogattunk. 

Zsuzsanna 1: “Bokros idején még a dolgozó embereknek is nehéz dolguk volt, tömegek öltöztek turkálóból, alig bírták fizetni az agyonadóztatott fizetésükből a rezsit. A családi pótlékot tömegektől vonták meg, szóval akkoriban az egész országban mindenki szegényedett... Természetesen ma is vannak kisebb jövedelemmel rendelkezők, és sok köztük a nyugdíjas, de tömegek élete lett könnyebb az elmúlt évtizedben…”

Zsuzsanna 2: “Szerintem nem ebben az országban élsz, a 90-es években, mivel a régi nagy szocialista üzemek bezártak, több, mint egymillió ember került utcára, a gazdaság bezuhant, hiszen a kapitalizmusra átállás nem ment egyik évről a másikra, szarban volt az ország, a Bokros-csomag pedig kihúzta ebből az országot, de az a sok szegény, aki most van, jóval több, mint akkor volt.”

Zsuzsanna 1: “A kommented első felével egyetértek, de a privatizációt az MDF és SZDSZ-MSZP kormányzás hozta össze. Azt viszont nem gondolom, hogy ma többen lennének szegények, mint akkor. Akkor a rengeteg munkanélküli is valóban hozzátett… Még itt a viszonylagosan „szegényebb” Borsodban is jobbak a munkalehetőségek jelenleg, és az autók számának gyarapodásából ítélve, a hipermarketekben tolongó emberhadból ítélve azt gondolom, hogy mégsem olyan rossz az élet…”

Zsuzsanna 2: “Köszönöm a korrekt válaszodat, az, hogy több a szegény pedig nem az én megállapításom, hanem a KSH kimutatása szerint, az pedig állami hivatal, tehát ők inkább szépítenek a kimutatásokon, mint rontanának.”

Mennyi az annyi?
Fotó: DepositPhotos.com

 

Egy másik olvasónk: „És pont a nyugdíjasok szavaznak Orbánra, arra, aki a 15 év alatt tönkretette őket! Gratulálok!”

Mária válaszol: “Sajnos a statisztika szerint azok vannak többen , de hát az időseket lehet a legjobban megvezetni, ezzel Orbán tisztában van."

Lajos: “A nyugdíjasok a legnagyobb szegénységben tartott rétege az országnak, és alamizsna fejében szavaznak Orbánra, tovább rontva a saját helyzetüket, amin koruknál fogva már saját erőből nem tudnak javítani!”

Mária: “Nem baj, sok nyugdíjas majd most hálálkodni fog a 14 havi töredékért, és megy szavazni a Fideszre. Persze Orbán tudja, hogy az időseket lehet a legjobban megvezetni.”

Éva: “Persze, mert ismerik a történelmet, meg úgy élnek szigorúan betartva az örök bölcs gondolatokat: ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, meg jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Belenyugvás a szerintük örökérvényű igazságba: mindig voltak szegények, meg gazdagok! Evvel aztán ki is fújt a tudomány.”

Imre: “Ez a nyugdíjasok zömét egyáltalán nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is Viktorra szavaznak!” 

Anna: “Az 'elszegényedés' mellett a nyugdíjasok biztonsága is romlik, különösen a még meglévő megtakarításaik értékállósága és az egészségügyi ellátások tekintetében. Magyarországon az idősek többsége olyan saját tulajdonú ingatlanban él, amelynek értékesítése akadályokba ütközik. A hazai nyugdíjalap és a szolidaritásra épített egészségügyi rendszer kétségtelenül inog, nem stabil, többek között a befizetők számának csökkenése miatt, és ezért ma nem képes olyan új elemeket befogadni, amelyeket a nemzetközi közösség (WHO) próbál elfogadtatni annak érdekében, hogy növekedjen a biztosítottak száma az állami egészségügyi ellátórendszerben."

Mária: “Ugye, ugye! Nem az azonnali rosszabbra, hanem a hosszabb távú eredményre sem ártott volna gondolniuk az embereknek a Bokros-csomag idején! Ma már biztos nem itt tartanánk! Egyébként miről beszél itt akárki? Be sem vezették a Bokros-csomagot, hiszen az elképzelés miatt bukott a Horn-kormány 1998-ban!”

István: “Igen fájdalmas volt a Bokros-csomag. Elég a 2x20-25%-kos inflációra gondolni, a szociális juttatások visszavonása stb.”

