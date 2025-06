Ez a való világ: őrült bajban van az RTL

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Szintén a Media1 írta meg, hogy az RTL vezetése a veszteséges működést a tartalomgyártás drágulásával, az RTL+ streamingplatform fejlesztéseivel és technológiai beruházásokkal magyarázza. Az RTL szerint ezek tudatos, hosszabb távú stratégiai lépések voltak, amelyek már 2024-ben is hozzájárultak a portfólió közönségarányának 30,1 százalékra növeléséhez a 18-49 évesek körében.

A heti nézettségi eredmények közlése egybeesett az RTL Magyarország 2024-es pénzügyi beszámolójáról szóló hírekkel is. Az M-RTL Zrt. 56,2 milliárd forintos árbevétel mellett 3,3 milliárd forint veszteséget könyvelt el a múlt évben. A Media1 médiaipari szaklap írta meg, hogy Dirk Gerkens, az RTL Magyarország korábbi vezérigazgatója – aki jelenleg a United Media Group igazgatósági tagja és a NOVA Broadcasting Group vezérigazgatója – ironikus hangvételű kommentben reagált a veszteség hírére a Facebookon: „Gratulálok, nagy siker” – írta nevetős emojikkal. A Media1 kérdésére később megerősítette, hogy ő a hozzászóló, és úgy fogalmazott: siralmasnak tartja az RTL eredményét, különösen úgy, hogy a társaság a piacvezető pozícióját sem tudta visszaszerezni. Felidézte korábbi, 2023 végén tett nyilatkozatát is, amely szerint a „süllyedő hajót” már akkor sem lehetett megmenteni a pénzköltéssel, és a Bajnokok Ligája-jogok megvásárlását „pénzügyi katasztrófának” nevezte.

A 22. héten tehát még a BL-döntő sem volt elég ahhoz, hogy az RTL ledolgozza a hátrányát: a TV2 szórakoztató műsorai stabil közönségkedvencnek bizonyulnak, míg az RTL továbbra is inkább a hírtartalmakkal és egy-egy kiemelt sporteseménnyel tud ideiglenesen kiemelkedni. A heti toplisták élén viszont rendre a Kincsvadászok szerepel – és egyelőre nem látszik, mi tudná letaszítani onnan.

A hétvégén is érvényesült a trend. Az RTL szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain–Internazionale mérkőzést közvetítette, a túlzás nélkül nagyágyúnak tekinthető meccset a teljes lakosság körében 643 577, a 18-59 éveseknél 393 904 néző követte – ez lett a csatorna legnézettebb műsora a héten.

Ezzel szemben a TV2 régiségekkel foglalkozó, naponta jelentkező Kincsvadászok című műsora továbbra is stabilan teljesít: a teljes lakosságból 739 863, míg a 18-59 évesek közül 302 669 főt vonzott, 23 százalékos közönségaránnyal. Ez egy nagyságrendbeli különbség.

A 22. heti nézettségi adatok alapján úgy tűnik, tartósan kettészakadt a két nagy kereskedelmi csatorna közönsége: míg az RTL a hírműsorokban és tájékoztató tartalmakban erős, addig a TV2 a fikciós sorozatokkal és szórakoztató formátumokkal húz el. A kereskedelmileg kiemelten fontos, 18-59 éves célcsoportban továbbra is a TV2 vezet, de a teljes lakosság körében is egyértelmű a fölénye. A különbség az elmúlt hetekhez képest nem csökkent, sőt, a számokból úgy tűnik: a trend egyelőre tartós tendenciát mutat.

A 22. héten egy pillanatra úgy tűnt, hogy az RTL visszavág: az RTL Híradó több estét is megnyert, a BL-döntő pedig tömegeket vonzott. De az öröm nem tartott sokáig. A főműsoridőt ismét a TV2 uralta, a 18-59 évesek körében toronymagas fölénnyel, hétvégén pedig a szórakoztató műsoraik és filmjeik vitték a prímet.

