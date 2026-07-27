Ez gyors volt: már ki is hirdették a megválasztott új alkotmánybírót

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, hétfő délután a parlament ülésén a képviselők 138 igen szavazattal – 6 nem ellenében – megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.

Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.

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A szavazás után nem kellett sokat várni, és hétfő este a Magyar Közlönyben jelent meg az Országgyűlés határozata, amelyet Hallerné dr. Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke jegyez, aki jelenleg a házelnöki feladatokat is ellátja.

E szerint az Országgyűlés Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság tagjává 2026. július 28-i hatállyal megválasztotta – derült ki a dokumentumból.