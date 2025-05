Ez gyors volt: már szerdán nekimehet az Európai Parlament az „átláthatósági” törvénynek

Kapcsolódó cikk Már meg is szavazta az igazságügyi bizottság az átláthatósági törvényt Megszavazták az ominózus törvényt.

Tineke Strik, az Európai Parlament (EP) államndó magyar jelentéstevője a Euronewsnak elmondta , hogy az EP szerdai ülésének megnyitásakor plenáris vitát kezdeményez a magyar kormány múlt héten benyújtott, és ezen a héten már a bizottsági vitán is gyorsított ütemben átnyomott „átláthatósági” törvényjavaslatról.

