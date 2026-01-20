2p

Közélet Gyermekvédelem

Ez gyorsan ment: kedden már lakat is kerül a Szőlő utcára

mfor.hu

Sötét ablakok, kiürített épület fogadta az újságírokat.

A belügyminiszter március 14. határnappal jogutód nélkül megszünteti a – 12 éves kortól – letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Budapesti Javítóintézetet; a fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása kedden befejeződik – közölte a Belügyminisztérium (BM) az MTI-vel.

A közlemény szerint a büntetés-végrehajtás 2025. december 10-én vette át a Budapesti Javítóintézetet, ahol akkor 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva.

„Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves. A bíróságok 31 fiatalkorút rablás; hat fiút emberölés kísérlete; négy-négy főt szexuális erőszak, illetve lopás; két-két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve jármű önkényes elvétele; egy-egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, emberölés előkészülete, személyi szabadság megsértése, zsarolás, garázdaság, kerítés, illetve egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le” – írták.

Kiemelték, hogy a rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása január 20-án befejeződik, ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez.

A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását és az ingatlan vagyonkezelői joga, valamint számlái megszüntetésének előkészítését – közölte a BM.

A 24.hu úgy tudja, hogy a fiatalokat Tökölre helyezik át, míg a Telex információi szerint Aszódra vitték a többségüket. Utóbbi helyszíni tudósítása szerint kedd reggel állománygyűlésen jelentették be az intézmény sorsát, az épület ablakai le voltak sötétítve.

(via MTI)

