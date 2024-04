Ez gyorsan ment: Magyar Péter pártja néhány óra alatt begyűjtötte a szükséges ajánlásokat (videóval)

Miután április 20-án hivatalosan is elkezdődött az európai parlamenti és önkormányzati választás kampánya, a jelölőszervezetek is megkezdték az induláshoz szükséges aláírások gyűjtését.

Magyar Péter frissen átvett pártja, a TISZA szombat délben már össze is gyűjthette a szükséges aláírásokat, legalábbis ezt jelentette be a párt alelnökeként és EP-listavezetőjeként funkcionáló Magyar a közösségi médiában.

Hozzátette, az aláírások gyűjtését folytatják, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.

Néhány perccel Magyar előtt Hidvéghi Balázs, a Fidesz budapesti kampányfőnöke is videós bejelentkezésben jelentette be, hogy összegyűltek a Szentkirályi Alexandra, a párt főpolgármester-jelöltjének indulásához szükséges aláírások, de ők is tovább gyűjtik az ajánlásokat.