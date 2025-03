Ez került 16 milliárd forintunkba: tarolt a TV2 új fegyvere

Mindezek fényében kezdte meg a pályafutását szombat este egy duplaepizóddal a Hunyadi a TV2-n, ez pedig nagyon be is jött a nézőknek: a teljes lakosság körében 938 ezren követték a kalandokat, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 420 ezres közönséget vonzott a sorozat, 29,3 százalékos közönségarány mellett. Ezzel a Hunyadi bemutatkozása toronymagasan a hét legnézettebb műsora lett mindkét kategóriában, örülhetett tehát a TV2.

A napokban megejtett díszbemutatón az egyik forgatókönyvíró pedig büszkén viselte a ’FUCK NER’-feliratú pólóját a kormányközeli elit előtt, többek közt Csák János, Hankó Balázs, Schmidt Mária, Semjén Zsolt, Ókovács Szilveszter, Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is tiszteletét tette, de Sulyok Tamás és Kövér László is ott volt.

Érdekesen alakult a „magyar Trónok harcaként” is emlegetett Hunyadi történelmi sorozat előélete, elég csak arra gondolni, hogy nagyjából 16 milliárd forintos állami támogatást osztottak ki rá – ahogy arról ebben a cikkünkben is írtunk.

Az RTL párhuzamosan futó teleregénye, a Pokoli rokonok ezzel szemben némileg szerényebb számokat tudott felmutatni, ugyanis 502 ezren nézték átlagosan részenként. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban is hasonlóan alakult mindez, itt az átlagos közönségarány 16 százalék volt.

A 10. hét nézettségi adataiban a hétköznapokon nem történt változás. A TV2-nek nincsen oka a panaszra, ugyanis a régiségkeresős Kincsvadászok hetek óta töretlenül nyeri a saját idősávját – ezúttal átlagosan 800 ezren nézték az epizódokat a teljes lakosság körében. A műsor a 18-59 évesek, a kiemelt kereskedelmi korcsoport tekintetében is jól megy, átlagosan 24,4 százalékos közönségarányt hozva.

