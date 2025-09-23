Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Közélet Budapest

Ez már a minisztériumnak is sok volt – leállították a közbeszerzést

mfor.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett konzorcium eredménytelenné nyilvánította a saját szennyvízberuházási tenderét, mert szerintük a legolcsóbb ajánlatot cég is túlzott nyereséget épített be ajánlatába.

A szennyvízberuházási projektre legjobb ajánlatot adó Penta Kft. 37,46 százalékos nyereséget épített be az árajánlatába. Ez nettó 2,9 milliárd forintot jelentett volna a 7,9 milliárdos megbízásból, ami már nem fér bele a „hatékony és felelős” gazdálkodásba. A többi ajánlattevő, köztük a Mészáros és Mészáros Zrt. még ennél is drágábban dolgozott volna, így végül senkivel sem kötöttek szerződést a feladatra. Eddig nem találkoztunk ilyen indokolással – számol be az esetről az Átlátszó.

Itt most nem a vízminőséget vizsgálták
Itt most nem a vízminőséget vizsgálták
Fotó: MTI/Varga György

Szennyvíz

Pilisborosjenő és Budapest Főváros közös szennyvízelvezetési projektjének tervezési és kivitelezési feladatait kellett volna ellátnia annak a cégnek, amely elnyeri az Építési és Közlekedési Minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata, Pilisborosjenő Község Önkormányzata és Üröm Község Önkormányzatának erről szóló közbeszerzési eljárását. A megbízás kiterjedt volna egy szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és a Pók utcai átemelő telep bővítésére is.

Az ajánlati felhívást még 2023 őszén, azaz két éve tették közzé, a bírálati összegzés pedig idén nyáron került fel az EKR-be.

A Fidesz utoljára megnyomta az online költési gombot a Facebookon

A Fidesz utoljára megnyomta az online költési gombot a Facebookon

A politikai hirdetéseket kivezeti a Facebook, de a kormánypárt még nagy összeget költve kihasználta a bezáródó lehetőséget.

Kisbárkány bekerülta hírekbe.

Önazonosság: ebben a faluban csak büntetett előéletűeket várnak?

Legalábbis Kisbárkány község, az önazonosság védelméről szóló törvény alapján hozott, frissen megjelent szabályozása szerint. Valószínűleg sajtóhibáról lehet szó.

5 millió forintot ajánl fel Dobrev Klára annak, aki bizonyítékokkal szolgál a Szőlő utcai pedofilbotrány ügyében

5 millió forintot ajánl fel Dobrev Klára annak, aki bizonyítékokkal szolgál a Szőlő utcai pedofilbotrány ügyében

Fejenként 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel a Demokratikus Koalíció vezetője annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett két politikus.

Reagált a Fidesz Magyar Péter nyugdíjbejelentéseire

Reagált a Fidesz Magyar Péter nyugdíjbejelentéseire

A Fidesz-frakció szerint elterelésről van szó.

Ezt ígéri Magyar Péter a nyugdíjasoknak

Ezt ígéri Magyar Péter a nyugdíjasoknak

Differenciált nyugdíjemelést és 120 ezer forintos minimálnyugdíjat ígért mai sajtótájékoztatóján a Tisza Párt. Emellett Nyugdíjas SZÉP-Kártyáról és ÁFA-csökkentésről is szó esett.

