Ez már a minisztériumnak is sok volt – leállították a közbeszerzést

A szennyvízberuházási projektre legjobb ajánlatot adó Penta Kft. 37,46 százalékos nyereséget épített be az árajánlatába. Ez nettó 2,9 milliárd forintot jelentett volna a 7,9 milliárdos megbízásból, ami már nem fér bele a „hatékony és felelős” gazdálkodásba. A többi ajánlattevő, köztük a Mészáros és Mészáros Zrt. még ennél is drágábban dolgozott volna, így végül senkivel sem kötöttek szerződést a feladatra. Eddig nem találkoztunk ilyen indokolással – számol be az esetről az Átlátszó.

Itt most nem a vízminőséget vizsgálták

Fotó: MTI/Varga György

Pilisborosjenő és Budapest Főváros közös szennyvízelvezetési projektjének tervezési és kivitelezési feladatait kellett volna ellátnia annak a cégnek, amely elnyeri az Építési és Közlekedési Minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata, Pilisborosjenő Község Önkormányzata és Üröm Község Önkormányzatának erről szóló közbeszerzési eljárását. A megbízás kiterjedt volna egy szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és a Pók utcai átemelő telep bővítésére is.

Az ajánlati felhívást még 2023 őszén, azaz két éve tették közzé, a bírálati összegzés pedig idén nyáron került fel az EKR-be.