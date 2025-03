Ez már Európa? Vécével dicsekedett Lázár János

Egy múlt héten kiadott miniszteri utasítás szerint a vécéfelújításokat 2025. december 31-ig kell befejezni. A mosdók használatáért készpénzzel és elektronikusan is lehet majd fizetni, ugyanakkor érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok számára ingyenes lesz.

Lázár még januárban jelentette be, hogy a MÁV-csoport összes vécéjét felújítják, és elsőként a kelenföldi buszpályaudvar mosdója készül el. Akkor azt ígérte, hogy összesen 1202 vécé újul meg, ebből 946 a vasútállomásokon, 256 pedig az autóbusz-állomásokon lesz elérhető. Vállalásai között szerepel még a késési biztosítás bevezetése, minden IC-kocsin takarító személyzet biztosítása, valamint 65 új mozdony és 50 új IC-kocsi beszerzése.

A posztban a kelenföldi buszpályaudvar felújított mosdójáról készült fotók is szerepeltek. „Ez a beruházás része annak a 10 vállalásnak, amelyet Lázár János, építési és közlekedési miniszter tett januárban, a korszerűbb és tisztább állomások érdekében” – áll a bejegyzésben, amely szerint a felújítás nemcsak esztétikai javulást hozott, hanem fenntarthatósági és higiéniai szempontokat is figyelembe vettek.

