Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet Budapest Karácsony Gergely

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

mfor.hu

A főpolgármester szerint „ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.

Karácsony Gergelyt a Népszava kérdezte egy interjú keretében arról, hogy mi lesz akkor, ha november közepére a város fizetésképtelenné válik.

„Különféle pénzügyi manőverekkel talán el tudunk vergődni az év végéig, de az államháztartási törvény által megkövetelt adósságmentes zárást bizonyosan nem tudjuk így összehozni, ami azt eredményezheti, hogy a bank felmondja a folyószámlahitelünket. Márpedig alig pár nap van az évben, amikor nem hitelből gazdálkodunk. Ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban. Az állami normatívák folyósítását csak a költségvetés és a zárszámadás hiányakor függesztik fel. Nagy kérdés persze, hogy csődhelyzetben lehet-e érvényes költségvetést készíteni 2026-ra”, válaszolta a főpolgármester.

Arra a kérdésre, hogy lemond-e, ha tényleg bekövetkezik a csőd, azt válaszolta: „Nem. Miért tenném? Nem én idéztem elő ezt a helyzetet. A kormány fosztotta ki a várost.”

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy egyelőre nem kaptak időpontot Gulyás Gergely kancelláriaminisztertől a főváros pénzügyi helyzetének rendezését célzó tárgyalás folytatására.

„Ostromoljuk a kormányzati kapcsolatainkat. Más miniszterekkel sikerült egyeztetni, de ismerve a kormány működését, a kérdés azon áll vagy bukik, hogy Orbán Viktor mikor és mit dönt. Budapest bedöntése szolgálja jobban a politikai érdekeit vagy a működőképesség fenntartása”, vélekedett.

Elmondása szerint Gulyás Gergellyel többször is beszélt a nyáron, de találkozott Navracsics Tibor és Lázár János miniszterekkel is.

„Mind a hárman egyöntetűen úgy fogalmaztak, hogy a város működőképességét semmi sem veszélyeztetheti, illetve az állam semmilyen szolgáltatást nem akar átvenni, ami főként a közlekedési miniszter esetében fontos kijelentés. Ebből nem következhet más, minthogy számtalan bírósági és számvevőszéki jelentés után az állam visszaadja az alaptörvény-ellenesen elvont milliárdokat. A kormánynak nem érdeke a konfliktus eszkalálása a választások előtt”, tette hozzá Karácsony Gergely.

Hangsúlyozta: jogerős bírósági döntésük van arról, hogy jogtalanul vették el a város pénzét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Jövő kedden szavaznak.

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Illegálisan pénzt váltottak így.

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Az átlagéletkor 17 év volt.

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

Bevallotta az Európai Bizottság, pénzhez juthat Magyarország

Bevallotta az Európai Bizottság, pénzhez juthat Magyarország

Hozzájuthatunk a befagyasztott uniós támogatás egy részéhez 

Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

A CATL miatt bezár a kormány egy szépen felújított vasúti mellékvonalat

A CATL miatt bezár a kormány egy szépen felújított vasúti mellékvonalat

A kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években – panaszkodik a szakszervezet.

Újabb giga közbeszerzést nyert Mészáros Lőrinc

Miután a másik indulót kizárták, Mészáros Lőrinc két éve alapított cége nyerte meg a MÁV legújabb, járműkarbantartásra kiírt közbeszerzését. Mészárosék 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötöttek keretmegállapodást a MÁV-val

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168