Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

Karácsony Gergelyt a Népszava kérdezte egy interjú keretében arról, hogy mi lesz akkor, ha november közepére a város fizetésképtelenné válik.

„Különféle pénzügyi manőverekkel talán el tudunk vergődni az év végéig, de az államháztartási törvény által megkövetelt adósságmentes zárást bizonyosan nem tudjuk így összehozni, ami azt eredményezheti, hogy a bank felmondja a folyószámlahitelünket. Márpedig alig pár nap van az évben, amikor nem hitelből gazdálkodunk. Ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban. Az állami normatívák folyósítását csak a költségvetés és a zárszámadás hiányakor függesztik fel. Nagy kérdés persze, hogy csődhelyzetben lehet-e érvényes költségvetést készíteni 2026-ra”, válaszolta a főpolgármester.

Arra a kérdésre, hogy lemond-e, ha tényleg bekövetkezik a csőd, azt válaszolta: „Nem. Miért tenném? Nem én idéztem elő ezt a helyzetet. A kormány fosztotta ki a várost.”

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy egyelőre nem kaptak időpontot Gulyás Gergely kancelláriaminisztertől a főváros pénzügyi helyzetének rendezését célzó tárgyalás folytatására.

„Ostromoljuk a kormányzati kapcsolatainkat. Más miniszterekkel sikerült egyeztetni, de ismerve a kormány működését, a kérdés azon áll vagy bukik, hogy Orbán Viktor mikor és mit dönt. Budapest bedöntése szolgálja jobban a politikai érdekeit vagy a működőképesség fenntartása”, vélekedett.

Elmondása szerint Gulyás Gergellyel többször is beszélt a nyáron, de találkozott Navracsics Tibor és Lázár János miniszterekkel is.

„Mind a hárman egyöntetűen úgy fogalmaztak, hogy a város működőképességét semmi sem veszélyeztetheti, illetve az állam semmilyen szolgáltatást nem akar átvenni, ami főként a közlekedési miniszter esetében fontos kijelentés. Ebből nem következhet más, minthogy számtalan bírósági és számvevőszéki jelentés után az állam visszaadja az alaptörvény-ellenesen elvont milliárdokat. A kormánynak nem érdeke a konfliktus eszkalálása a választások előtt”, tette hozzá Karácsony Gergely.

Hangsúlyozta: jogerős bírósági döntésük van arról, hogy jogtalanul vették el a város pénzét.