„Ez útonállás, pénzrablás! Ezt nem teheti meg!” Olvasóink reagáltak a lekapcsolt ukrán pénzszállítmány hírére

Ahogy arról hírt adtunk, a TEK munkatársai csütörtökön Budapesten feltartóztattak pénzszállító járműveket, amelyek Ausztria és Ukrajna között közlekedtek. A pénzszállítókat őrizetbe vették, majd kiutasították az országból. A NAV a szállított pénzt és aranyat lefoglalta. A NAV pénzmosást kiált, Ukrajna túszejtést emleget és Magyarországra jön tárgyalást kezdeni.

A hírt nagy érdeklődés övezte, olvasóink pedig megosztották gondolataikat közösségi oldalainkon. Ebből válogattunk, ez alkalommal kifejezetten női olvasóink hozzászólásaiból, ezzel is tisztelegve előttük nőnap alkalmából.

Anikó: „Korábbbi megjelenésben én azt olvastam, hogy az osztrák Raiffeisen Bankba szállították volna, mert így szól a szerződésük. Ha tudták az osztrákok, hogy ilyen veszélyes a helyzet, miért nem ők mentek érte?”

Anikó 2: „Ők az ukrán állami bank dolgozói. Miért gondolták volna, hogy Európa legbiztonságosabb országában ilyen veszélyes a helyzet?”

Anikó: „Választottak volna olyan országot, ahol nincs háborús veszélyhelyzet kihirdetve…”

Katalin: „Érdekes ,hogy a 'bankolások világában' miért is szállítják bőröndökben a pénz egyik banktól a másikig, egyik országból a másikba?”

Őrizetbe veszik az ukrán Oschadbank alkalmazottait Magyarországon a pénzszállító autók lefoglalása során

Zoltánné: „Ekkora szállítmányt csak úgy nem szoktak hurcolászni, és azt is tudták, hogy nagyobb ellenőrzések vannak. Hol voltak a papírok, amivel igazolhatták volna, hogy mi az? Még kisebb szállításoknál is megvan, hogyan kell bonyolítani az ilyen dolgokat! Ha mindent tudtak volna igazolni, akkor biztos nem viszik őket el a TEK-esek!”

Anikó:„A TEK csak parancsot teljesített. Hogy van-e alapja az eljárásnak, utólag fog kiderülni.”

Éva: „Az, hogy ukrán tranzitforgalom nem haladhat át az országon, ez tiszta útonállás! Arról volt szó, hogy nem engednek fegyvereket Ukrajnába! Az, hogy rendes ügymenetet is akadályoznak, ami Ukrajna és Ausztria között van, ezt nem teheti meg! Ez útonállás, pénzrablás! Ezt nem teheti meg!”

