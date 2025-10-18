Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Ez Viszont Privát Podcast Videók

Ez Viszont Privát Varga Judit visszatéréséről, Trump és Putyin dicséretéről, megszorításokról

Bózsó Péter – Csabai Károly – Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton

A héten kül- és belpolitikai fronton sem unatkozhattunk, ráadásul a kettő sok esetben össze is függött – mint például Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktorhoz intézett dicsérete az egyiptomi békecsúcson. Közben a kormány bedobta Varga Judit nevét, elkerültük a bóvlit, Orbán Viktor pedig kizárta az euró bevezetését. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában Csabai Károly főszerkesztő, Bozsó Péter és Imre Lőrinc újságíró beszélgettek.

Fejezetek:

00:54 Beköszönés

01:56 Publicus és 21 Kutatóközpont: stabil a Tisza előnye

05:53 Tényleg visszatérhet Varga Judit a nagypolitika színpadára?

11:46 A brüsszeli kémbotrány elvarratlan szálai

16:13 Megélhetési gondok, megrendülő intézményi bizalom

23:26 Trump és Putyin is dicsérte Orbán Viktort

32:00 Orbán Viktor bejelentette: felejtsük el az eurót!

42:59 Nagy Márton is megszólalt: bezuhant a forint

55:29 Megszorítások nem lesznek, hanem vannak

01:03:37 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Biztonsági szakértő: példátlan előkészületek a budapesti Trump-Putyin csúcsra

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség és kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkája mellett az amerikai Secret Service és az orosz elnöki testőrség is részt vesz a műveletekben. Hajós István biztonsági szakértő szerint a légi, földi, vízi és földalatti védelmi rendszerek mellett kibertámadásokkal is számolni kell. Vadászgépek és lehallgatás elleni zavaróberendezések bevetése is várható. A csúcstalálkozó napján a főváros több pontján lezárások, közlekedési fennakadások és logisztikai korlátozások lesznek, amelyek a budapesti lakosságot is érintik.

A katolikus egyház nem akar résztvenni a választási kampányban

Ki akarunk maradni a kampányból – üzeni az új vezetésű Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,

Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

Csütörtök este gyűlést tarott a leválási folyamat ötletét elindító két rabbi, Szabó György és Frölich Róbert Belső-Erzsébetvárosban, és népszavazás kezdeményezéséről döntöttek.

Tovább nőtt a miniszterelnök-jelölti vita iránti igény

Tovább nőtt a miniszterelnök-jelölti vita iránti igény

Már a társadalom több mint 63 százaléka szeretné, ha Orbán kiállna Magyar Péterrel szemben – derül ki az a Hang számára készült legújabb közvélemény-kutatásból.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje

A Mi Hazánknak már van hivatalos miniszterelnök-jelöltje

A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be pénteken Budapesten Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Bevállalja Orbán Viktor?

Le kéne tartóztatni Putyint, ha belép Magyarországra?

Körbefutott a világon, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Ám beengedni az orosz államfőt még mindig komoly szabályszegés. Lattmann Tamás nemzetközi jogász is erre hívja fel a figyelmet.

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Ezt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában mondta, ahol kitért a Budapesten sorra kerülő Trump-Putyin találkozóra is.

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

A fesztivál külföldi szervezőinek kérését a területhasználati szerződés felbontására a Fidesz képviselői elutasították, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem lehet új szerződést kötni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168