Ez Viszont Privát Varga Judit visszatéréséről, Trump és Putyin dicséretéről, megszorításokról

Fejezetek:
00:54 Beköszönés
01:56 Publicus és 21 Kutatóközpont: stabil a Tisza előnye
05:53 Tényleg visszatérhet Varga Judit a nagypolitika színpadára?
11:46 A brüsszeli kémbotrány elvarratlan szálai
16:13 Megélhetési gondok, megrendülő intézményi bizalom
23:26 Trump és Putyin is dicsérte Orbán Viktort
32:00 Orbán Viktor bejelentette: felejtsük el az eurót!
42:59 Nagy Márton is megszólalt: bezuhant a forint
55:29 Megszorítások nem lesznek, hanem vannak
01:03:37 Elköszönés
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.