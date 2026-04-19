Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

A kampány során is sok szó esett Magyar Péter különböző neveken futó országjárásairól, és arról, hogy láthatóan tudatában voltak Tiszánál annak, hogy ha a kisebb, vidéki kistelepüléseken nem sikerül legalább közelebb kerülni a Fideszhez, akkor nincs esélyük elég egyéni képviselői mandátumot szerezni.

Az eredményt ismerjük, a Fidesz-KDNP végül csak 10 darab egyéni képviselői körzetben tudott nyerni. De mi segített ebben a Tiszának?

Dull Szabolcs politikai elemző Facebook-oldalán vasárnap egy olyan térképet közölt, amelyen a Tisza és a Fidesz-KDNP által megnyert választókörzetek láthatók kékkel, illetve narancssárgával színezve, valamint pontok jelzik Magyar Péter országjárásainak helyszíneit. Ez alapján elég jónak tűnik az országjárás hatékonysága.

„Amelyik településen Magyar Péter megfordult, a Tiszának nagy eséllyel sikerült többségbe kerülnie. Maradtak narancs, azaz fideszes többségű települések persze, de különösen jól látható a Magyar Péter-hatás Baranyában, Békésben, Hajdú-Bihar, Veszprém és Pest megyében”

- írja Dull.

Látványos az a „folyosó” is, amelyet a tiszás körzetek képeznek a Nagyváradra indított tavaly tavaszi „egymillió lépéses” országjárás útvonalán találhatók.

„Láthatóan bejött az a tiszás taktika, hogy Magyar nem csak az ellenzék számára kedvezőbb terepen tart fórumot, hanem az országjárása a nagyon fideszesnek gondolt településekre is kiterjedt. Baranya és Békés megyékben aligha láttak ennyiszer országos politikust, mint Magyar Pétert. Itt minden választókerületet meg is nyert a Tisza”

- írja még Dull.