6p
Közélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Navracsics Tibor Tuzson Bence

Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Elkészítettük térképünket a Tisza Párt jelöltjeiről, emellett néhány érdekesebb, nevesebb kormánypárti politikust érintő összecsapást is kiemeltünk olvasóinknak. 

Péntek este lezárult a Tisza Párt hivatalos jelöltállítási folyamata, a korábbi jelölt-jelöltek közül kiemelkedtek azok, akik 2026 áprilisában harcba szállhatnak a kormánypárti kihívókkal. Térképünkön megtalálhatja, hogy az ön választókerületében kit indít a legnagyobb ellenzéki párt:

A Tisza jelöltjeinek nyilvánossá válásával mind a Fidesz-KDNP, mind a hagyományos ellenzéki pártok berkeiben elindult a helyezkedés. Így az előzetesen várt kép a következő hónapokban még tovább változhat, emellett a Fidesz részéről beharangozott „fiatalítás” jegyében több korábban győztes politikus is kikerülhet a jövő évi mezőnyből.

Vidéki meccsek

A fővároson kívüli, ismertebb és már biztosan lecserélt politikusok közé tartozik Szabó Tünde korábbi sportállamtitkár és ezüstérmes olimpikon úszónő, aki 2018 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. választókerületének képviselője, ám áprilisban Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját indítja helyette a Fidesz-KDNP. A tiszás ellenfél Gajdos László, a nyíregyházi állatkert vezetője lesz.

Gajdos jelöltségének bejelentése után a Fidesz nyíregyházi szervezete még aznap lemondásra fel az állatkert éléről. Közleményükben úgy fogalmaztak: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben.” A pártszervezet rendkívül keményen megtámadta a jelöltet, egyebek mellett úgy fogalmazva:  „egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére” – emelte ki a hvg. Az igazgatót Lázár János is kritizálta, alkalmatlannak nevezve, a Tisza válaszul petíciót indított támogatására, Magyar Péter pedig több különböző Facebook-bejegyzésben is megvédte.

Érdekesség, hogy ahogy arról cikkünkben is írtunk, a kezdeti erőteljes támadások után mintha meghátrált volna a kormányközeli réteg, Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke egy rendezvényen arra a kérdésre, hogy le kell-e mondania Gajdosnak az állatkert éléről, úgy fogalmazott, hogy szerinte nem. „Követett el valami hibát az állatkert vezetésével kapcsolatban? Nem” – tette hozzá a politikus.

A neves kormánypárti hiányzók közt lesz Kósa Lajos is, aki 2006 óta a vármegyei térség egyik képviselője Hajdú-Biharban, míg 2014 óta kifejezetten a Hajdú-Bihar vármegye 1-es, debreceni választókerületét reprezentálja, áprilisban viszont már a megyeszékhely alpolgármestere, Barcsa Lajos indul majd helyette.

Kósa a döntést azzal indokolta, hogy a Fidesz alelnöki tevékenységére koncentrál majd – ez annak fényében mindenképpen érdekes, hogy 2022-ben még gond nélkül el tudott indulni az alelnökség mellett a képviselőhelyért. A Tisza Párt színeiben induló kihívó Tárkányi Zsolt, a párt sajtókapcsolati vezetője és volt RTL-es újságíró.

Lázár János nélkül rendezik a választásokat a Hódmezővásárhelyet is magába foglaló Csongrád-Csanád vármegye 4. választókerületben, igaz, ez régóta tudható, hiszen az építési és közlekedési miniszter még 2024 januárjában bejelentette ezt; szavai szerint a városban „teljes sorcserére” lenne szükség – 2026-ban várhatóan a Fidesz választókerületi elnöke, Czirbus Gábor indul a képviselőségért. A Tisza Párt jelöltje Ferenczi Gábor ingatlanközvetítő lesz.

Tuzson Bencének nehéz dolga lehet?
Tuzson Bencének nehéz dolga lehet?
Fotó: MTI

Miniszteri csaták

Tuzson Bence igazságügyi miniszterre viszont úgy tűnik, hogy komoly megmérettetés várhat áprilisban, a Dunakeszi központú, Pest vármegye 5. választókerületben ugyanis kemény csata ígérkezik. Ahogy a Telex felhívta a figyelmet, a 2024-es EP-választásokon, ahol először mérettette meg magát a Tisza, rendkívül szoros listás végeredmény született: a kormánypártok 36,1 százalékos eredménnyel maradtak alul a Tisza 36,3 százalékával szemben. A választókerületet 2014 óta képviselő miniszternek tehát lehet aggódnivalója, mikor összecsap a tiszás kihívó Miskolczi Orsolyával, aki a hétköznapokban egyébként jogászként keresi a kenyerét.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, aki 2022-ben négy év kihívás után tért vissza egyéni képviselőként, Veszprém vármegye 3. választókerületében a legutóbbi választásokon majdnem megtréfálta az összellenzéki jelölt: Rig Lajos 44,51 százalékot ért el, míg a miniszter 50,7 százalékot. Az EP-választások eredménye azonban Navracsics számára bizakodásra adhat okot, ugyanis a Tisza 28,1 százalékot ért el a választókerületben, míg a kormánypárti lista 46 százalékot hozott. A kihívója ezúttal Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa lesz a Tisza színeiben, míg Rig Lajos ezúttal szinte biztosan nem száll ringbe, még 2022-ben visszatért ugyanis mentős pályafutásához.

Magyar Péter a mumus?

Míg a pontos összecsapások még formálódnak, az továbbra is nagy kérdés, hogy ki lesz az a kormánypárti politikus, aki a jövő április előzetesen egyik legnehezebbnek ígérkező összecsapását bevállalja, és elindul Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ellen.

Budapest 3. választókerületének jelenlegi képviselője Hajnal Miklós, a Momentum politikusa azonban már néhány nappal azután, hogy Magyar bejelentette indulását a kerületben, közölte: nem fog indulni 2026-ban és visszalépett Magyar Péter javára. 2022-ben a Fidesz-KDNP Fürjes Balázst indította itt, ő a szavazatok 41,82 százalékával maradt alul, ő jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja.

A Fidesz-KDNP jelöltje a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, a Fidesz választókerületi elnöke lesz; ő még szintén márciusban, azután, hogy Magyar színre lépett a kerületben aktivizálta magát. A 444 akkori cikke szerint a korábban csak szakpolitikusként ismert államtitkár egy közös, saját feleségét, valamint Varga Juditot is ábrázoló fényképet posztolva így üdvözölte a Tisza elnökét:

„Szia Magyar Péter! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről”

Steiner Facebook-oldalán továbbra is rendkívül aktív, az energiaügyi kérdések mellett pedig arra is jutott ideje, hogy beleszálljon a Tisza állítólagos „megszorító csomagjába” – mindez pedig akár arra is utalhat, hogy valóban készül a jövő áprilisi összecsapásra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Megjelent a rendelet a fegyverpénzről.

Erre jutottak a héten a kereskedelmi csatornák

Összecsapott az RTL és a TV2 – ez lett az eredménye

Ezek a 48. hét nézettségi adatai.  

Nem mindenkit engednek be az esztergomi V4 találkozóra

A magyar független sajtó egy része biztosan nem. 

Elszakadt a cérna Takács Péternél

Megkérdezték Takács Pétert, hogy miért nincs fűtés a Szent János Centrumkórházban, erre káromkodva válaszolt Facebook-üzenetben az államtitkár.

Megdöbbentő hír jött Völner Pálról

A Fővárosi Törvényszék döntése nyomán kedden visszaállították Völner Pál ügyvédi státuszát, így a vesztegetési ügy másodrendű vádlottjaként is újra praktizálhat. 

Több ezer ember előtt mond beszédet Karácsony Gergely a Várban

Több ezer ember előtt mond beszédet Karácsony Gergely a Várban

A Sándor-palotához vonultak a tüntetők, miután Karácsony Gergely beadta a Karmelita kolostorba a Fővárosi Közgyűlés friss döntését. Budapest még idén fizetésképtelenné válhat, ha a kormány beszedi a szolidaritási adót, erre szeretnék felhívni a figyelmet a demonstrálók.

Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Mindenki mindenki ellen a fővárosban?

Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Megszólalt a botrányos moszkvai tolmácsolásról a miniszter.

Megvolt az újabb kör a botrányos polgármester-választáson – de még mindig nincs vége?

Megvolt az újabb kör a botrányos polgármester-választáson – de még mindig nincs vége?

Győztest hirdettek Tiszaburán – de jön egy óvás?

„Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse” – olvasóink Orbán Viktor moszkvai útjáról

Orbán Viktor a héten Putyinnál volt diplomáciai látogatáson. Mivel a tárgyalás pontos motivációja nem ismert, lehetőséget ad arra, hogy az ember találgatásba bocsátkozzon. Olvasóink gondolataiból szemezgettünk. 

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168