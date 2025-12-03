Ezek a csaták várhatnak az Orbán-kormány minisztereire – térképen a Tisza Párt jelöltjei

Péntek este lezárult a Tisza Párt hivatalos jelöltállítási folyamata, a korábbi jelölt-jelöltek közül kiemelkedtek azok, akik 2026 áprilisában harcba szállhatnak a kormánypárti kihívókkal. Térképünkön megtalálhatja, hogy az ön választókerületében kit indít a legnagyobb ellenzéki párt:

A Tisza jelöltjeinek nyilvánossá válásával mind a Fidesz-KDNP, mind a hagyományos ellenzéki pártok berkeiben elindult a helyezkedés. Így az előzetesen várt kép a következő hónapokban még tovább változhat, emellett a Fidesz részéről beharangozott „fiatalítás” jegyében több korábban győztes politikus is kikerülhet a jövő évi mezőnyből.

Vidéki meccsek

A fővároson kívüli, ismertebb és már biztosan lecserélt politikusok közé tartozik Szabó Tünde korábbi sportállamtitkár és ezüstérmes olimpikon úszónő, aki 2018 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. választókerületének képviselője, ám áprilisban Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját indítja helyette a Fidesz-KDNP. A tiszás ellenfél Gajdos László, a nyíregyházi állatkert vezetője lesz.

Gajdos jelöltségének bejelentése után a Fidesz nyíregyházi szervezete még aznap lemondásra fel az állatkert éléről. Közleményükben úgy fogalmaztak: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark „irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben.” A pártszervezet rendkívül keményen megtámadta a jelöltet, egyebek mellett úgy fogalmazva: „egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére” – emelte ki a hvg. Az igazgatót Lázár János is kritizálta, alkalmatlannak nevezve, a Tisza válaszul petíciót indított támogatására, Magyar Péter pedig több különböző Facebook-bejegyzésben is megvédte.

Kapcsolódó cikk Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak Orbán Balázs ellentmondott.

Érdekesség, hogy ahogy arról cikkünkben is írtunk, a kezdeti erőteljes támadások után mintha meghátrált volna a kormányközeli réteg, Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke egy rendezvényen arra a kérdésre, hogy le kell-e mondania Gajdosnak az állatkert éléről, úgy fogalmazott, hogy szerinte nem. „Követett el valami hibát az állatkert vezetésével kapcsolatban? Nem” – tette hozzá a politikus.

A neves kormánypárti hiányzók közt lesz Kósa Lajos is, aki 2006 óta a vármegyei térség egyik képviselője Hajdú-Biharban, míg 2014 óta kifejezetten a Hajdú-Bihar vármegye 1-es, debreceni választókerületét reprezentálja, áprilisban viszont már a megyeszékhely alpolgármestere, Barcsa Lajos indul majd helyette.

Kapcsolódó cikk Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

Kósa a döntést azzal indokolta, hogy a Fidesz alelnöki tevékenységére koncentrál majd – ez annak fényében mindenképpen érdekes, hogy 2022-ben még gond nélkül el tudott indulni az alelnökség mellett a képviselőhelyért. A Tisza Párt színeiben induló kihívó Tárkányi Zsolt, a párt sajtókapcsolati vezetője és volt RTL-es újságíró.

Lázár János nélkül rendezik a választásokat a Hódmezővásárhelyet is magába foglaló Csongrád-Csanád vármegye 4. választókerületben, igaz, ez régóta tudható, hiszen az építési és közlekedési miniszter még 2024 januárjában bejelentette ezt; szavai szerint a városban „teljes sorcserére” lenne szükség – 2026-ban várhatóan a Fidesz választókerületi elnöke, Czirbus Gábor indul a képviselőségért. A Tisza Párt jelöltje Ferenczi Gábor ingatlanközvetítő lesz.

Tuzson Bencének nehéz dolga lehet?

Fotó: MTI

Miniszteri csaták

Tuzson Bence igazságügyi miniszterre viszont úgy tűnik, hogy komoly megmérettetés várhat áprilisban, a Dunakeszi központú, Pest vármegye 5. választókerületben ugyanis kemény csata ígérkezik. Ahogy a Telex felhívta a figyelmet, a 2024-es EP-választásokon, ahol először mérettette meg magát a Tisza, rendkívül szoros listás végeredmény született: a kormánypártok 36,1 százalékos eredménnyel maradtak alul a Tisza 36,3 százalékával szemben. A választókerületet 2014 óta képviselő miniszternek tehát lehet aggódnivalója, mikor összecsap a tiszás kihívó Miskolczi Orsolyával, aki a hétköznapokban egyébként jogászként keresi a kenyerét.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, aki 2022-ben négy év kihívás után tért vissza egyéni képviselőként, Veszprém vármegye 3. választókerületében a legutóbbi választásokon majdnem megtréfálta az összellenzéki jelölt: Rig Lajos 44,51 százalékot ért el, míg a miniszter 50,7 százalékot. Az EP-választások eredménye azonban Navracsics számára bizakodásra adhat okot, ugyanis a Tisza 28,1 százalékot ért el a választókerületben, míg a kormánypárti lista 46 százalékot hozott. A kihívója ezúttal Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa lesz a Tisza színeiben, míg Rig Lajos ezúttal szinte biztosan nem száll ringbe, még 2022-ben visszatért ugyanis mentős pályafutásához.

Kapcsolódó cikk A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit? A tények nem zavarják őket.

Magyar Péter a mumus?

Míg a pontos összecsapások még formálódnak, az továbbra is nagy kérdés, hogy ki lesz az a kormánypárti politikus, aki a jövő április előzetesen egyik legnehezebbnek ígérkező összecsapását bevállalja, és elindul Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ellen.

Budapest 3. választókerületének jelenlegi képviselője Hajnal Miklós, a Momentum politikusa azonban már néhány nappal azután, hogy Magyar bejelentette indulását a kerületben, közölte: nem fog indulni 2026-ban és visszalépett Magyar Péter javára. 2022-ben a Fidesz-KDNP Fürjes Balázst indította itt, ő a szavazatok 41,82 százalékával maradt alul, ő jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja.

A Fidesz-KDNP jelöltje a jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, a Fidesz választókerületi elnöke lesz; ő még szintén márciusban, azután, hogy Magyar színre lépett a kerületben aktivizálta magát. A 444 akkori cikke szerint a korábban csak szakpolitikusként ismert államtitkár egy közös, saját feleségét, valamint Varga Juditot is ábrázoló fényképet posztolva így üdvözölte a Tisza elnökét:

„Szia Magyar Péter! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről”

Steiner Facebook-oldalán továbbra is rendkívül aktív, az energiaügyi kérdések mellett pedig arra is jutott ideje, hogy beleszálljon a Tisza állítólagos „megszorító csomagjába” – mindez pedig akár arra is utalhat, hogy valóban készül a jövő áprilisi összecsapásra.