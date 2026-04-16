Ezeken a településeken dőlt el igazán a választás

„A Fidesz a támogatottságának legjelentősebb csökkenését nem a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken szenvedte el”

- olvasható a Választási földrajz Facebook-oldal csütörtök reggeli bejegyzésében.

Ez pedig döntőnek bizonyult – ha nem is feltétlenül a választási győzelemben, de a kétharmados többségben, az egyéni választókerületek döntő többségének megnyerésében mindenképp. Mi több, az oldal számításai szerint két tolnai és egy szabolcsi választókerület még át is fordulhat a külképviseleteken és belföldi átjelentkezéssel szavazók voksainak megszámolása után.

„A 2024-es EP-választás alkalmával 60 településen kapott több szavazatot a Tisza listája, mint a Fideszé (az erről szóló cikkünket linkeltük a kommentek között). Ez a szám a múlt vasárnap 1446-ra nőtt, tehát a magyar települések közel felében a Tisza jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot. A Fidesz továbbra is több településen szerezte meg az első helyet, de ez csak a látszat-győzelem, hiszen ezeken a kisebb lélekszámú településeken csupán a választópolgárok 17 százaléka lakik. Ezzel szemben pedig a Tisza párt elsőségével jellemezhető településeken lakik a választópolgárok 83 százaléka” – elemzik tovább az adatokat.

Egyetlen település lóg ki a sorból: Ásotthalmon idén is a Mi Hazánk kapta a legtöbb szavazatot, megelőzve a két „nagyot”.

„Az pedig, hogy a Tisza teljesen behatolt a Fidesz eddigi kistelepülési felségterületére, abból látszik leginkább, hogy még a legkisebb (1000 fő alatti) községek harmadában is a Tisza szerezte a legtöbb szavazatot. Ezek a szavazatok és térségek pedig feltétlenül szükségesek voltak a kétharmad megszerzéséhez, hiszen a fent felsorolt térségekben található kerületek megnyerése nélkül ez nem lett volna lehetséges”

- zárul az elemzés.