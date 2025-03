Ezeket a pereket sorra bukja el a magyar kormány

A 444.hu összefoglalója szerint a szerdai bírósági döntés is jogerősen megsemmisítette a korábbi kormánybiztosi döntéseket, és arra kötelezte Pált, hogy alakilag szabályos, egyedi tényállást, jogszabályi hivatkozást és indoklást tartalmazó határozatokat hozzon. Ha a biztos az érintettekre nézve negatív döntést hoz, azt ismét megtámadhatják a bíróság előtt.

A kormánybiztos ellen azért indultak perek, mert tavaly megtagadta, hogy a Kárpátaljáról elmenekült családoknak 2024. augusztus 21. után is támogatott lakhatásuk legyen. A cikk szerint akkor módosult a vonatkozó rendelet úgy, hogy csak azok kaphatnak támogatást, akik „az Ukrajna katonai műveletekkel közvetlenül érintett közigazgatási egységeit” érintő területről érkeztek.

