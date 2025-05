„Ezektől semmit, drágám” – valamit mégis akart Fábry Sándor az állami médiától

Fábry Sándor 2025 januárjában, a háromszéki Pertu podcast vendégeként beszélt pályafutásáról, és közben élesen bírálta a közmédiát, ahol már tíz éve szerepel. Felidézte, hogy korábban az RTL Klubnál sokkal több figyelmet és megbecsülést kapott: például ajándékokat küldtek neki a születésnapjaira, a 100. adás után pedig világ körüli utazással lepték meg. Ehhez képest a köztévé – elmondása szerint – „pitiáner ócskaságként” viselkedett, mivel sem a 60. születésnapján, sem azután, hogy megkapta a Kiváló Művész címet, nem köszöntötték fel. Amikor a riporter megkérdezte, mit szeretne, Fábry egyértelműen felelt: „Kossuth-díjat.” Majd hozzátette:

„Ezektől semmit, drágám.”

Nem sokkal korábban azonban azonban mégisscak akarhatott valamait: Fábry cége, a Trisó Kft. 2024 decemberében nettó 10,15 millió forintos szerződést kötött a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) rádiós műsor gyártására, egy hónapra. Kérdéseinket elküldtük az MTVA-nak és Fábry Sándor cégének is, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

A Trisó Kft. készíti a közmédia kabaré- és stand-up műsorát, a Rádiókabarét. Az állami média honlapja szerint a műsor nemcsak az országban történő eseményekkel, hanem az embereket érintő, aktuális kérdésekkel is foglalkozik. A felvételeket nyilvánosan, nagy közönség előtt rögzítik, az állandó humoristák között szerepel Fábry Sándor mellett Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György és Varga Ferenc József is. A stand-up fellépők a Dumaszínház, a Dumakabaré és a Komédia Humor Társulat tagjai közül kerülnek ki, de a produkcióban olyan színészek is részt vesznek, mint Reviczky Gábor, Vida Péter, Lengyel Tamás, Mikó István és mások.

A Trisó Kft. az elmúlt években stabilan nyereségesen működött.

A társaság 2023-ban 478 millió forint árbevétel mellett 26,7 millió forint nyereséget termelt, amit Fábry teljes egészében osztalékként vett ki. 2022-ben 472 millió forintos bevétel mellett 17 millió forint volt a nyereség, ez is osztalékként jutott el hozzá.

A 2021-es évben a cég 453 millió forintos árbevételt ért el, az adózott eredmény 34,5 millió forint volt, és ezt is kivette a humorista. A korábbi években is hasonló nagyságrendű bevétele volt a vállalkozásnak: 2020-ban 376, 2019-ben 427, 2018-ban 460, 2017-ben 527, 2016-ban pedig 488 millió forint. Ezekhez jellemzően 30-46 millió forint közötti adózott eredmény társult.

Fábry Sándor másik cége pedig a Bohumil Kft., amely az előadó-művészet mellett számos egyéb tevékenységi kört is magáénak tudhat, még vízi szállítóeszközt is kölcsönözhet. Ez cég az árbevételekhez képest magasabb adózott eredményeket ér el, a 2023-as, 130,2 millió forintos forgalomból 92,9 millió forint nyereség jött össze, ennek teljes összegét kivette és így az eredménytartalékból kiegészítve 98 millió forint osztalék ütötte a humorista markát.

Korábban bemutattuk, hogy az állami média 1,3 milliárd forintos koprodukciós szerződést kötött a Kabul művelet című filmre Lajos Tamás cégével, aki Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezetőjének férje. Az MTVA csaknem 100 milliót fizetett a Sarka Katához és Rogán Cecíliához köthető szépségversenyre, több mint 60 milliót Kálomista Gábor fiának műsorára, és 38,9 milliót a Puskás Akadémiának fociközvetítési jogokért.