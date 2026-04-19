Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

Kollár Dóra
A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

Szombaton a külképviseleti és átjelentkezett szavazatok feldolgozásával gyakorlatilag véglegessé vált a választási eredmény, egyúttal pedig bebizonyosodott az is, hogy a Tisza Párt még az előzetesen várthoz képest is nagyobb arányban nyerte meg a 2026-os országgyűlési választásokat. A következő négy év parlamenti patkója a hét ábrája:

Mint arról korábbi cikkeinkben is írtunk, péntek este több egyéni választókerületben is megfordult az állás, így tovább csökkent a Fidesz-KDNP által megnyert ilyen mandátumok száma – ezt Magyar Péter is ünnepelte péntek este a Facebook-oldalán.

Tolna vármegye 3. számú, paksi székhelyű egyéni választókerületében Cseh Tamás (Tisza) megszerezte a mandátumot a térséget évtizedek óta képviselő Süli János (Fidesz-KDNP) előtt, míg a dombóvári központú Tolna vármegye 2. számú választókerületben a vasárnapi számlálás után még 422 szavazattal vezető Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) vesztette el a képviselő helyet, így Szijjártó Gábor örülhetett a Tisza színeiben.

Végül megfordult a választás eredménye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú, nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot, míg korábban 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) a körzetben.

A megfordított egyéni mandátumok mellett végül a kompenzációs szavazatmennyiségnek köszönhetően még egy listás mandátumot is megszerzett a Tisza Párt, ahogy a Választási földrajz – Electoral Geography előzetes posztjában megjósolta azt:

További egyéni kerületi fordítás hiányában is szerezhet még egy mandátumot listáról a Tisza. A hátralévő szavazatok ugyanis vagy a Fidesz győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják csökkenteni és a Tisza vesztes kompenzációját növelni (fideszes egyéni kerület esetében), vagy a Tisza győztes kompenzációs szavazatmennyiségét fogják jelentősen növelni, azon túlmenően, hogy még a Tisza listájára is arányaiban több szavazat fog érkezni, mint a Fideszére. E miatt könnyen elképzelhető, hogy a Tisza még egy listás mandátummal többet szerezve, 141 képviselőt tud a törvényhozásba juttatni.

A szakoldal végül emlékeztetett, ekkora vereséget – kerületi szinten – utoljára a 2014-es baloldali pártszövetség szenvedett el. Akkor azonban a Fidesz és a baloldal között közel 20 százalékpont volt a szavazatarány-különbség. Ez pedig azt mutatja, hogy ami eddig kedvezett Orbán Viktorék egyéni mandátum-szerző képességének (a térben egyenletesebb támogatottság-eloszlás), pont amiatt is szenvedtek most ekkora vereséget.

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

