Ezen múlik, hogy mikor indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Szakmai szempontok döntenek az indulásról.

Nincs politikai céldátum a Budapest-Belgrád (BuBe) vasútvonalon a személyforgalom indulására, az kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) sikeres üzembehelyezése és a független TÜV-vizsgálat függvénye – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a BuBe-projekt magyarországi szakaszán minden készen áll: elkészült a vasúti pálya, beleértve a biztosító berendezést és a sorompóval védett útátjárókat, kiépült az új állomási infrastruktúra, a por- és zajvédő falak rendszere, indulásra kész a vonalra dedikált flotta és immár tesztelés alatt van az óránként 160 kilométeres személyforgalomhoz elengedhetetlenül szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) is.

Mind az ETCS-teszt, mind – a készre jelentett projektelemekre folyamatosan kiterjesztett –, önként vállalt TÜV-vizsgálat folyamatban van és ütemesen halad előre a szaktárca közleménye szerint. A személyforgalom indulását ezek eredményes lezárása határozza majd meg, amelyek időigénye várhatóan még több hét.

A közlemény szerint a sajtóban korábban megjelentekkel ellentétben a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán a 160 kilométer/órás személyforgalom felvételének így nincs politikai céldátuma: az indulás időpontját kizárólag a közlekedésbiztonságért felelős szakemberek határozzák meg – hangsúlyozták.

 

Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

A politikai elemző új poszttal jelentkezett.

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Ezúttal energetikai kérdésekről szól az anyag.

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből.

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával

A 21 Kutatóközpont több helyen is a Tisza Párt jelentős előnyére hívja fel a figyelmet.

„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…” Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Hetek óta téma, hogy a kisebb pártok indulása milyen hatással van a választási matekra: nehezíti a kormányváltást, hiszen a változást akarók szavazatai szétoszlanak, vagy valós esélyt ad, hogy multipolárissá váljon az egyébként várhatóan homogén jobboldali parlament? Dobrev Klára gondolatait olvasóink nehezen fogadják. 

Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

Mindezt telefonon, kimérten jelentette be a magyar miniszterelnök. Egy éjszakáról van szó.

A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

Ezúttal útdíjmentességben és bírságkönnyítésben részesíti a mezőgazdasági szállításokat.

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

