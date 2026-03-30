Ezen múlik, hogy mikor indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Nincs politikai céldátum a Budapest-Belgrád (BuBe) vasútvonalon a személyforgalom indulására, az kizárólag a szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) sikeres üzembehelyezése és a független TÜV-vizsgálat függvénye – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a BuBe-projekt magyarországi szakaszán minden készen áll: elkészült a vasúti pálya, beleértve a biztosító berendezést és a sorompóval védett útátjárókat, kiépült az új állomási infrastruktúra, a por- és zajvédő falak rendszere, indulásra kész a vonalra dedikált flotta és immár tesztelés alatt van az óránként 160 kilométeres személyforgalomhoz elengedhetetlenül szükséges vonatbefolyásolási rendszer (ETCS) is.

Mind az ETCS-teszt, mind – a készre jelentett projektelemekre folyamatosan kiterjesztett –, önként vállalt TÜV-vizsgálat folyamatban van és ütemesen halad előre a szaktárca közleménye szerint. A személyforgalom indulását ezek eredményes lezárása határozza majd meg, amelyek időigénye várhatóan még több hét.

A közlemény szerint a sajtóban korábban megjelentekkel ellentétben a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán a 160 kilométer/órás személyforgalom felvételének így nincs politikai céldátuma: az indulás időpontját kizárólag a közlekedésbiztonságért felelős szakemberek határozzák meg – hangsúlyozták.