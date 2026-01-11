1p
Közélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Balázs

Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz kongresszus alatt

mfor.hu

A Tisza Párt vezetője arról posztolt, hogy hogyan hekkelték meg a Fidesz új kampányszlogenjét, és jegyezték be a jelmondathoz tartozó internetes honlapnevet.

„Amikor a Fidesz kampánystábjából kiszivárgott és a Tisza vezetéséhez eljutott, hogy mi lesz a Fidesz eddigi legnevetségesebb szlogenje, megnéztük, hogy foglalt-e a honlap” – írja vasárnapi bejegyzésében Magyar Péter.

Szombaton fél kilenc után nem sokkal feltételesen regisztrált státuszba került a biztosvalasztas.hu domain az ezt nyilvántartó adatbázis szerint. Az oldalt, amely a Fidesz mai kongresszusán megmutatott új szlogen, a Biztos választás nevét viseli, a Tisza foglalta le – írta a 444.

„Miután láttuk, hogy erre már nem maradt ideje se az amerikai kampánytanácsadóknak, se Orbán Balázsnak, hangosan felnevettünk, majd 2 perc alatt lefoglaltuk és valódi tartalommal töltöttük fel a honlapot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek” – fogalmazott a Tisza Párt vezetője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az év első időközi önkormányzati választásait rendezik vasárnap

Az év első időközi önkormányzati választásait rendezik vasárnap

Bácsszőlősön polgármestert, Dunaszigeten és Bedegkéren pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

Tavaszig rács mögött marad a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója

Nem csak a korábbi igazgatóra, hanem három munkatársára is ez vár. A gyanú szerint brutálisan bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket. A bíróság mostani döntése értelmében hónapokig nem láthatják a napfényt.

Megint megválasztják a 6 hónap börtönre ítélt polgármestert?

Megint győzni fog a hat hónap börtönre ítélt polgármester?

A bácsszőlősi polgármester azzal vált híressé, hogy beköltözött az uniós pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba. Felfüggesztett börtönt kapott, mégis indul a most vasárnapi időközi választáson.

Magyar Péter: a Fidesz-kongresszus margójára

„Éberség, elvtársak!” – Magyar Péter Grósz Károlyt idézve üzent a Fidesz kongresszusa előtt.

Új jelmondatot talált a Fidesz (frissítve)

Új szlogent találtak a Fidesz kongresszusára: Fidesz – a biztos választás! Folyamatosan frissülő hírfolyamunkban beszámolunk a párteseményről. 

Papcsák Ferenc: „Aljas rágalomhadjárat folyik ellenem”

Így reagált a volt fideszes képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke.

Lejtmenetben az Orbán-interjúk nézettsége

2025 decemberében már csak decemberben már 100 ezer alatti Youtube-eléréseket mértek az Orbán Viktor interjúknál. 

Magyarország legjobban fizető top 10 szakmája

Meglepetés: nem a politikusok keresik a legtöbbet? 

Orbán Viktor már nagyon várja a Fidesz kongresszusát

Mai posztjában azt írja, hogy ők mindig itt vannak az embereknek. 

Orbán Viktor is megkapja végre azt, ami jár neki?

Orbán Viktor is megkapja, ami régóta kijár neki?

Jegyzet arról, hogy a kormányfő azt ígérte, minden kérdésre válaszolni fog az évindító sajtótájékoztatóján. Nekem maradt kérdésem: tényleg nincs kormányzati felelősség az MNB-botrányban?

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168