Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz kongresszus alatt

„Amikor a Fidesz kampánystábjából kiszivárgott és a Tisza vezetéséhez eljutott, hogy mi lesz a Fidesz eddigi legnevetségesebb szlogenje, megnéztük, hogy foglalt-e a honlap” – írja vasárnapi bejegyzésében Magyar Péter.

Szombaton fél kilenc után nem sokkal feltételesen regisztrált státuszba került a biztosvalasztas.hu domain az ezt nyilvántartó adatbázis szerint. Az oldalt, amely a Fidesz mai kongresszusán megmutatott új szlogen, a Biztos választás nevét viseli, a Tisza foglalta le – írta a 444.

„Miután láttuk, hogy erre már nem maradt ideje se az amerikai kampánytanácsadóknak, se Orbán Balázsnak, hangosan felnevettünk, majd 2 perc alatt lefoglaltuk és valódi tartalommal töltöttük fel a honlapot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek” – fogalmazott a Tisza Párt vezetője.