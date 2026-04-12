Ezen sok múlhat: itt van két beszédes adatsor az előző választásokról – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a korábbi részvételi adatok.

Nagy napra ébredt április 12-én Magyarország, hiszen négy év után ismét országgyűlési választásokat rendeznek. A szavazókörök 6-kor nyitnak és este 7-kor zárnak, összesen 8,11 millió választópolgár szavazata érkezhet be (a közel 500 ezer levélszavazóval együtt). A nap egyik legfontosabb kérdése ezúttal is az lesz, hogy végül hányan döntenek úgy, hogy tényleg élnek a szavazati jogukkal, avagy hogyan alakul majd a részvételi arány.  

Míg az, hogy végül melyik nagypárt győzedelmeskedik a választásokon az előzetes közvélemény-kutatásokban sokszor változó volt a készítő intézet politikai hovatartozása miatt, abban az előzetes felmérésekben nagyrészt egyetértés volt, hogy a szokásosnál is nagyobb fokú mozgósítások miatt rendkívül magas, rekordszintű lehet a részvételi arány vasárnap.

A Medián március 25-én közzétett, részvételről is szóló kutatásában a választások előtt három héttel a megkérdezettek 89 százaléka mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96, a Fidesz-pártiaknál 90, míg a többi párt szavazói, vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék. A közvélemény-kutató április eleji Facebook-posztjában a részvételi számokkal kapcsolatban emlékeztetett, 2022-ben, az országgyűlési választás előtt 12, a 2024-es EP választás előtt bő egy héttel 17 százalékponttal többen állították, hogy biztosan elmennek szavazni, mint ahányan valóban az urnákhoz járultak. Ha ebből kiindulva nagyjából 15 százalékpontos mínusszal számolunk a kiugróan magasra várt, 89 százalékos szinthez képest, akkor a Medián nagyjából 74 százalék körüli részvétellel számol – derült ki a posztból.  

A kormányközeli Nézőpont Intézet az egyébként Fidesz-győzelmet mérő, április 3-án kiadott mandátumbecslésében történelmi csúcsot jelentő, 75 százalékos hazai részvétellel számolt (ez összesen 5,72 millió hazai érvényes szavazat). Hozzátették, a közvélemény-kutatások során válaszolók nyersen ennél nagyobb arányban jelzik a részvételi hajlandóságukat, de a politikai érdeklődés vagy korábbi részvételi hajlandóság alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a részvétel nem éri el a 80 százalékot.

A voksolás napján A hét ábrájában ezúttal olvasóinknak részvételi adatokat hoztunk a 2024-es EP-választásokról, valamint a 2022-es országgyűlési választásokról:

