Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

Ezer kistelepülésre juttatja el a Tisza Párt Lázár János romákról szóló üzenetét – írta Magyar Péter a Facebookon. Lázár János nemrég arról beszélt egy balatonalmádi Lázárinfón, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, amire a magyar választópolgárok nem hajlandóak, akkor föl kell tárni „a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.” Ezen a kijelentésen roma és nem roma közéleti személyiségek és magánemberek is felháborodtak, az építési és közlekedési miniszter végül bocsánatot kért a megjegyzéséért.

Kapcsolódó cikk „Nem másodlagos disznók vagyunk, hanem meg akarunk élni” – az utca embere Lázár János kijelentéséről Mit szólnak Lázár János kijelentéséhez?