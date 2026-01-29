1p
Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

mfor.hu

A sokakat felháborító kijelentést így terjeszti a Tisza. 

Ezer kistelepülésre juttatja el a Tisza Párt Lázár János romákról szóló üzenetét – írta Magyar Péter a Facebookon. Lázár János nemrég arról beszélt egy balatonalmádi Lázárinfón, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, amire a magyar választópolgárok nem hajlandóak, akkor föl kell tárni „a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.” Ezen a kijelentésen roma és nem roma közéleti személyiségek és magánemberek is felháborodtak, az építési és közlekedési miniszter végül bocsánatot kért a megjegyzéséért. 

 

