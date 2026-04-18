Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön.  
02:09 Kiütötték a Fideszt. Miért? Jobboldali parlament. Mi Hazánk, Kutyapárt.      
20:08 Vagyonvisszaszerzés, de hogyan? Kekva, Mészáros Lőrinc.    
30:16 A közmédia szégyene. A későn „lázadók”. Tribute to Hadházy Ákos.   
43:37 Vita a Netanjahu-meghívásról. Uniós viszony, uniós pénzek. Migránskérdés. 
53:01 Milyen kormányfő lesz Magyar Péter? Mit kívánunk a következő 4 évre?
57:19 Elköszön.  

