5p
A tiszás kétharmad ezermilliárdos vagyont szerezhet vissza egyetlen gombnyomással

Vég Márton
Vég Márton

Elég, ha hatályát veszti a fideszes kétharmad által megszavazott alapítványos törvény, és máris újra minden állami tulajdon lehet a Nemzeti Ménesbirtoktól a Mol- és Richter-részvényekig.

Azzal, hogy a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett az április 12-i országgyűlési választáson, megnyílt a lehetőség arra, hogy érdemben hozzányúljanak például a közérdekű vagyonkezelői alapítványokról szóló törvényhez is. Magyar Péter leendő kormányfő egyik legismertebb választási ígérete a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, a hivatal feladata pedig az elszámoltatás keretében az „ellopott” állami vagyon visszaszerzése, valamint a korrupcióellenes intézkedések végrehajtása lenne. A kétharmados parlamenti felhatalmazás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyetlen kétharmados parlamenti szavazással jelentős vagyon kerüljön vissza az államhoz.

A fideszes kétharmad még 2021-ben megszavazta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) címet viselő törvényt, valamint zöld utat kapott a parlamenttől 11, eddig állami egyetem alapítványi fenntartásba terelése és több más vagyonkezelő alapítvány létrehozása, illetve az ezeknek történő vagyonjuttatás. A „kekva”-törvény lehetővé tette, hogy a hatálya alatt létrehozott alapítványokba több mint 1000 milliárd forintnyi közvagyont, Mol- és Richter-részvényeket, és 1750 (ezerhétszázötven) ingatlant adjanak át.

A Lázár János által elnökölt alapítványt is törölni lehet
A Lázár János által elnökölt alapítványt is törölni lehet
Fotó: Facebook/Lázár János

Azt az Állami Számvevőszék friss elemzése is kimondja, hogy a kekva-k a létrehozásuk időpontjában a működésük ellátásához vagyonjuttatásban, majd ezt követően többségük további vagyonelemekben és támogatásban részesült, ezáltal a kekva-k jelentős vagyonhoz jutottak.

Ez a vagyontömeg a számviteli beszámolók mérlegfőösszegei alapján 2024. december végén 3058,7 milliárd forint volt 

– olvasható az ÁSZ elemzésében.

A legismertebb kekva a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány, de ilyen intézmény a

  • Mol-Új Európa Alapítvány, 
  • Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
  • Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • Batthyány Lajos Alapítvány,
  • Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • Makovecz Campus Alapítvány,
  • Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,
  • Hauszmann Alapítvány,
  • Közép-európai Oktatási Alapítvány.

A Mol az április 10-ei közgyűlésén 241 milliárd forintos osztalék kifizetéséről döntött a 2025-ös üzleti éve után. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a Mol 10 százalékos tulajdonosa, a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a tulajdonában lévő 81 942 946 darab részvény után nagyjából 24,58 milliárd forintot kap osztalék formájában. Az ugyanennyi részvénnyel rendelkező Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója ugyancsak 24,58 milliárd forinthoz jut, míg a legtöbb részvénnyel rendelkező Mol-Új Európa Alapítvány mintegy 25,79 milliárd forintot kasszírozhat osztalék formájában.

Az MCC kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, aki Orbán Viktor politikai igazgatója és fideszes kampányfőnök. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt Mol-vezér, de tag például Lánczi András, aki 2016 és 2021 között a Közgáz rektora volt és a Fidesz egyik fő ideológusa, a Magyar Péter által megszüntetésre ítélt Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető Lánczi Tamás apja. A Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke Miklósa Erika operaénekes, de tag Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos, valamint Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója. A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány elnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, míg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János volt köztársasági elnök. A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnöke Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Egyetlen kétharmados szavazással ki lehet mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény hatályát veszti, így a kekva-k által birtokolt ingatlanok, készpénz, termőföld, részvények és cégek visszaszállnak az állam tulajdonába

– mondta lapunknak Ligeti Miklós jogász, a Transparency International Magyarország korrupcióellenes civil szervezet jogi igazgatója.

Ez szerinte jó pont lenne az Európai Uniónál is, hiszen az EU-nak nagyon nem tetszett, hogy miniszterek és kormányközeli emberek ültek be az egyetemi alapítványok kuratóriumaiba. Ligeti szerint tehát a majdani Tisza-kormány jó eséllyel a kekva-k eltörlésével kezdhetné a vagyonvisszaszerzést, a kuratóriumok megszűnnének, a feladatokat visszavenné az állam, míg az elképesztő vagyon a Nemzeti Ménesbirtoktól a Mol- és Richter-részvényekig visszavándorolna állami tulajdonba. Arról Magyar Péter leendő kormányfő is beszélt a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy az MCC-t nem fogja az állam finanszírozni, bűncselekmény volt, hogy eddig ezt tették.

Szerda reggel pedig a Kossuth Rádióban is beszélt a két meghatározó magyar részvénypiaci társaság, a Mol és a Richter részvényeiről is, melyekben az alapítványok megjelenése előtt a magyar államnak jelentős tulajdonrésze volt részvénycsomagjain (pakettjein) keresztül. 

„Visszavesszük, amit  elkótyavegyéltek és a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak adták, ugye a Mol-pakettet, ahogy ugye a Richter-részvényeket is, tehát kijátszották az állam kezéből” – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG