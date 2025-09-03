Ezért ereszthettek szélnek négy Tisza-szigetet

„Az említett TISZA Szigeteket a kapcsolattartók a tagokkal történt előzetes egyeztetés nélkül törölték személyes sértettségből” – írta a Tisza Párt sajtóosztálya a Telex azon kérdésére, mi történt az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő nevű Tisza Szigetekkel.

Mint a lap emlékeztet rá, a négy sziget hétfőn este az ujbudaitisza.hu oldalra kitett közleményben jelentette be a feloszlását, arra hivatkozva „Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen.”

A Tisza Párt pedig azt írta, az említett szigetek minden tagja, azaz nagyjából 140 ember „külön emailt kapott a TISZA Párttól, és a döntő többségük belép más szigetekbe, vagy új szigeteket alapít”.

Emellett nehezményezték, hogy a Telex nem számol be arról, hogy „hetente több tucat új TISZA Sziget alakul országszerte. A számuk már 2200 felett jár, több tízezer taggal.” „Pedig ők nem digitális harcosok, hanem valódi magyar emberek, akik nem zsoldosként, hanem hazafiként végeznek önkéntes munkát teljesen ingyen. Jótékonysági és politikai munkát folytatnak a szabadidejükben” – tették hozzá.