Ezért hosszabbítják meg a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét

A Tisza Párt adóemelési tervei miatt még fontosabbá vált a nemzeti konzultáció, ezért meghosszabbítják a kitöltési határidőt december 7-ig – ezzel indokolta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton, hogy miért tolják ki a határidőt december 7-ig.

A kormány interpretációja szerint a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő, „egy igazi radikális, baloldali megszorító csomagot”.

Az MTI beszámolója szerint a Hidvéghi Balázs azt mondta: a nemzeti konzultációt azért indították el, hogy nemet mondjanak Brüsszel háborús terveire, és az általuk elvárt adóemelésekre. „Brüsszel ugyanis erős nyomást gyakorol, hogy támogassuk az ukrán háború finanszírozását, és ehhez adóemeléseket vár el tőlünk” – fogalmazott.

Nem lepődtünk meg, hogy meghosszabbították a határidőt

Fotó: kormany.hu

Hidvéghi Balázs szerint „a Tisza Párt megszorító csomagja bizonyítja, hogy ők készek a pénz behajtására”.

Nemrég a kormányközeli Index egy „több száz oldalas, nem a nyilvánosság előtt készült gazdasági tervezetről” írt, ami a lap szerint „radikális baloldali fordulatot vázol fel, amely az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és az újraelosztás erősítésére épül”.

Mire Magyar Péter a Facebook-oldalán úgy reagált: a cikk „minden szava hazugság”, a dokumentum nem létezik, a Tisza gazdasági programja pedig teljesen világos és „pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit az Index és Orbán hazudik”. Szerinte a párt „kommunikációja, döntései, szakmai anyagai egyértelműen vállalkozásbarát, adócsökkentő irányt képviselnek”, a cikk megjelenését pedig azért időzítették mára, mivel a párt „jelöltállítása sikeresebb, mint azt bárki a Fidesz környékén remélte”.